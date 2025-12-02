В крупном городе ЕС запретят аренду жилья: что произошло

Краткосрочная аренда жилья для отдыха, такая как Airbnb, будет запрещена в популярном туристическом районе Европы уже в следующем году.

Будапешт подтвердил, что аренда жилья для отдыха будет отменена в 6-м районе. Район Терезварош называют "Будапештским Бродвеем", где расположен ряд театров, а также Венгерская государственная опера. Об этом пишет The Sun.

Что известно о районе и запрете

Здесь также расположен проспект Андраши, огромный бульвар, который посещают туристы, и популярная торговая улица с ресторанами и кафе.

Новые правила будут введены с 1 января 2026 года.

В конце концов, они также могут быть распространены на другие районы.

Некоторые раскритиковали новые правила, заявив, что "никто не выиграет от этого запрета", а другие выразили опасения, что это лишь приведет к росту цен на отели.

Несмотря на сопротивление, правительство постановило, что запрет может быть продлен.

В своем заявлении глава Терезвароша Тамаш Шопрони заявил: "Верховный суд сегодня постановил, что регулирование Терезвароша по Airbnb не является незаконным. Суд отклонил ходатайство Правительственной администрации, а это означает, что запрет на краткосрочную аренду является законным, и регулирование может вступить в силу 1 января 2026 года".

Будапешт Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Причины решения

Мэр 6-го района добавил: "Есть дома, где 50 процентов всех квартир выставлены на продажу через Airbnb. Местных жителей вытесняют из центра города и заменяют туристами — это не путь вперед".

"Если мы будем продолжать в таком духе, все центры города будут похожи на своеобразный Диснейленд, с теми же сетями, аттракционами, ресторанами — и без единого местного жителя", — считает Шопрони.

Аренда жилья для туристов выросла на 80 процентов с 2020 года, а это означает, что сейчас больше Airbnb, чем гостиничных номеров.

Будапешт Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

В среднем около 40 процентов туристов останавливаются в арендованном жилье для отдыха в Будапеште — это выше, чем средний показатель по Европе, который составляет 28 процентов.

Хотя аренда жилья для отдыха будет запрещена, гостиницы и мини-отели не пострадают.

В прошлом году Венгрия испытала рекордный туризм: 18 миллионов человек посетили страну, треть из которых побывала в Будапеште. Это на 24 процента больше, чем в 2023 году, что означает более быстрый рост, чем в таких городах, как Барселона.

Многие города, которые борются с чрезмерным туризмом, вводят аналогичные правила аренды жилья для отдыха. Одним из самых строгих является Барселона, которая намерена запретить всю аренду жилья на Airbnb по всему городу до 2028 года.

