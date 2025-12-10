Ніколи не здогадаєтеся: де пролягає один з найкрасивіших у світі маршрутів поїздом (фото)

Жінка вирушила в одну з найкрасивіших подорожей поїздом у світі, яка пролягає прямо через пустелю через те, що в Австралії верблюдів більше, ніж у будь-якій іншій країні світу.

Там їх вважають загрозою, вони знищують рослинність і забруднюють водопої, але колись їх цінували афганські торговці. Вони використовували їх для перевезення товарів через глибинку, а пустельна стежка, якою вони користувалися, стала маршрутом відомого туристичного поїзда "Ган", названого на честь погоничів верблюдів. Про це пише The Sun.

Потяг "Ган": що можна побачити

Поїзд завдовжки 77 великих автобусів має 36 вагонів і їде 1850 миль (майже 3 тисячі км) між Аделаїдою в Південній Австралії та Дарвіном на півночі.

"Це дивовижна подорож, яку ми з чоловіком додали в список бажань", — розповідає туристка.

Ви можете забронювати дво- або триденні перерви з враженнями поза поїздом, здійснити марафонську подорож у зворотному напрямку або проїхати півдороги до міста Аліс-Спрінгс.

Аліс, духовна домівка аборигенів, є воротами до величних хребтів Макдоннелл та захоплюючого феномену Улуру, або Айерс-Рок.

"Моя пригода почалася з поїздки наземним сполученням Journey Beyond з Мельбурна до Аделаїди, комфортної десятигодинної подорожі", — каже туристка.

Потяг "Ган" Фото: The Sun

Краєвиди Австралії

Їхньою метою був Улуру, тому вони розділили поїздку та вийшли в Аліс, сіли на чотириколісний автобус, щоб приєднатися до туру Outback Spirit.

Протягом наступних восьми днів гіди Гленн і Колін оживляли історію цього району за допомогою сенсаційних краєвидів, історій та пісень.

Вони згуртувалися в першу ж ніч, насолоджуючись соковитими стейками та лососем і підспівуючи.

Наступного дня ми встали рано, щоб відвідати сусідню Сімпсонс-Геп, де блакитне небо проглядає крізь скелі, створюючи прекрасні відображення в сусідньому водопої, де мешкають чорноногі валабі.

Улуру Фото: The Sun

Від Аліс до Улуру приблизно 300 миль (близько 480 км), тому вони перервали поїздку в курортному готелі Kings Canyon Resort.

Згодом настав час для самого Улуру. Гігантський моноліт з пісковика, що піднімається з випаленої землі, вражає своїми розмірами. Зі своїми 335 метрами він вищий за Шард і вдвічі старший за динозаврів. Що ще більш неймовірно, так це те, що під землею є ще півтори милі.

Зміна назви з Айерс-Рок була здійснена у 2002 році, щоб висловити повагу до народу анангу та визнати їхнє право власності на землю.

Шість років тому відвідувачам заборонили підніматися на неї.

Місто Дарвін Фото: The Sun

Але ви все ще можете ходити або їздити на велосипеді навколо нього, торкатися його місцями, заходити в печери та заглядати крізь інші, щоб побачити наскельні малюнки аборигенів.

Окрім Еліс, "Ган" зробив дві зупинки. Перша зупинка була в Марлі, щоб помилуватися вражаючим сходом сонця в австралійській пустелі, з'ївши булочку з беконом та каву. А потім у Кетрін, щоб здійснити спокійну прогулянку на човні ущелиною, та побачити крокодилів та наскельні малюнки, перш ніж "Ган" нарешті досяг Дарвіна.

