Ніколи не здогадаєтеся: де пролягає один з найкрасивіших у світі маршрутів поїздом (фото)
Жінка вирушила в одну з найкрасивіших подорожей поїздом у світі, яка пролягає прямо через пустелю через те, що в Австралії верблюдів більше, ніж у будь-якій іншій країні світу.
Там їх вважають загрозою, вони знищують рослинність і забруднюють водопої, але колись їх цінували афганські торговці. Вони використовували їх для перевезення товарів через глибинку, а пустельна стежка, якою вони користувалися, стала маршрутом відомого туристичного поїзда "Ган", названого на честь погоничів верблюдів. Про це пише The Sun.
Потяг "Ган": що можна побачити
Поїзд завдовжки 77 великих автобусів має 36 вагонів і їде 1850 миль (майже 3 тисячі км) між Аделаїдою в Південній Австралії та Дарвіном на півночі.
"Це дивовижна подорож, яку ми з чоловіком додали в список бажань", — розповідає туристка.
Ви можете забронювати дво- або триденні перерви з враженнями поза поїздом, здійснити марафонську подорож у зворотному напрямку або проїхати півдороги до міста Аліс-Спрінгс.
Аліс, духовна домівка аборигенів, є воротами до величних хребтів Макдоннелл та захоплюючого феномену Улуру, або Айерс-Рок.
"Моя пригода почалася з поїздки наземним сполученням Journey Beyond з Мельбурна до Аделаїди, комфортної десятигодинної подорожі", — каже туристка.
Краєвиди Австралії
Їхньою метою був Улуру, тому вони розділили поїздку та вийшли в Аліс, сіли на чотириколісний автобус, щоб приєднатися до туру Outback Spirit.
Протягом наступних восьми днів гіди Гленн і Колін оживляли історію цього району за допомогою сенсаційних краєвидів, історій та пісень.
Вони згуртувалися в першу ж ніч, насолоджуючись соковитими стейками та лососем і підспівуючи.
Наступного дня ми встали рано, щоб відвідати сусідню Сімпсонс-Геп, де блакитне небо проглядає крізь скелі, створюючи прекрасні відображення в сусідньому водопої, де мешкають чорноногі валабі.
Від Аліс до Улуру приблизно 300 миль (близько 480 км), тому вони перервали поїздку в курортному готелі Kings Canyon Resort.
Згодом настав час для самого Улуру. Гігантський моноліт з пісковика, що піднімається з випаленої землі, вражає своїми розмірами. Зі своїми 335 метрами він вищий за Шард і вдвічі старший за динозаврів. Що ще більш неймовірно, так це те, що під землею є ще півтори милі.
Зміна назви з Айерс-Рок була здійснена у 2002 році, щоб висловити повагу до народу анангу та визнати їхнє право власності на землю.
Шість років тому відвідувачам заборонили підніматися на неї.
Але ви все ще можете ходити або їздити на велосипеді навколо нього, торкатися його місцями, заходити в печери та заглядати крізь інші, щоб побачити наскельні малюнки аборигенів.
Окрім Еліс, "Ган" зробив дві зупинки. Перша зупинка була в Марлі, щоб помилуватися вражаючим сходом сонця в австралійській пустелі, з'ївши булочку з беконом та каву. А потім у Кетрін, щоб здійснити спокійну прогулянку на човні ущелиною, та побачити крокодилів та наскельні малюнки, перш ніж "Ган" нарешті досяг Дарвіна.
