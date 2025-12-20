Неожиданный выбор: какой город стал рождественской столицей Европы 2025 года (фото)

Покрытые снегом елки выстроились вдоль улиц, блестящие красные шарики свисают над витринами магазинов, а огромные Щелкунчики стоят стройно у дверей кафе.

Город Вильнюс в Литве был назван рождественской столицей Европы в этом году. Об этом пишет The Sun.

Рождественская столица Европы

Праздничная атмосфера повсюду, и, в отличие от многих европейских городов на Рождество, здесь нет слишком громких аттракционов и кучи людей.

Зато столица Литвы празднует рождественский период с чистым шармом, превращаясь в блестящую страну чудес, как только это приемлемо (обычно в конце ноября).

Главная достопримечательность Вильнюса, огромная украшенная рождественская елка, возвышается на Соборной площади, сопровождаемая традиционной каруселью и рыночными киосками, где подают теплый яблочный пунш и горшочки с пончиками, политые шоколадом.

Однако у этой елки есть определенные конкуренты. Ежегодно в начале ноября в Пассаже Сенатора, что неподалеку от Соборной площади, появляется собственная величественная елка.

Магия Вильнюса

Владелец с улыбкой рассказывает, что обычно требуется около 15 рабочих, чтобы протянуть елку по узкому проходу и украсить ее к сезону.

Если вы хорошо спланируете даты своего путешествия, вы можете посетить ее перед Рождеством, когда по всему городу перед главным событием происходят сезонные мероприятия.

В этом году празднование состоялось 13 декабря с выступлениями колядников, праздничными экскурсиями и даже праздничным поездом и автобусом. Однако в этот день ваши евро приниматься не будут.

"Рождество перед Рождеством" зависит от специальной валюты — красной сосновой шишки, которую посетители могут обменять на согревающий вишневый чай или сладкие лакомства.

В течение дня здесь есть столько всего, что может вас развлечь, от катания на коньках до прогулок по зимним садам, но магия Вильнюса по-настоящему оживает только после захода солнца. Особенно это касается площади Константинаса Сирвидаса, на которой в этом году впечатляют 144 рождественские елки.

Или, если вы хотите действительно эпического праздничного зрелища, обязательно посетите Poniuų Laimė в еврейском квартале Старого города.

Однако, если вы ищете что-то немного необычное, вы можете посетить рождественскую ярмарку в Лукишкю Калеимаси, расположенную в бывшей тюрьме.

