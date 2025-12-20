В Европе запускают поезд, который будет курсировать до лучших курортов

Европейская железнодорожная компания Eurostar объявила о запуске специального лыжного поезда Eurostar Ski, который напрямую соединит Лондон с сердцем Французских Альп. Билеты уже поступили в продажу.

Поезд будет курсировать с вокзала London St Pancras International до города Бур-Сен-Морис с удобной пересадкой в Lille Europe. Пассажирам не придется совершать сложные трансферы — маршрут продуман так, чтобы максимально быстро и комфортно добраться до популярных курортов. Об этом сообщила пресс-служба Eurostar.

Остановки возле топовых курортов

Поезд будет останавливаться в ключевых альпийских городах:

Шамбери;

Альбервиль;

Мутье;

Эм-ла-Плань;

Ландри;

Бур-Сен-Морис.

Эти станции расположены непосредственно возле лучших горнолыжных курортов Франции.

Даты и расписание движения

Лондон — Бур-Сен-Морис: с 20 декабря 2025 года по 28 марта 2026 года, каждую субботу в 09:01;

Бур-Сен-Морис — Лондон: с 27 декабря 2025 года по 4 апреля 2026 года, каждую субботу в 13:45 или каждое воскресенье в 10:54.

Пассажиры могут выбрать поездку с возвращением в субботу или воскресенье.

Комфорт в дороге

На борту поездов Eurostar:

разрешено перевозить лыжи или сноуборд без доплат;

есть достаточно места для большого багажа;

доступны розетки и бесплатный Wi-Fi;

работает Eurostar Café с едой и напитками, а в классе Eurostar Plus блюда подают прямо к месту.

Быстрый трансфер до курортов

По прибытии в Бур-Сен-Морис пассажиров будут ждать автобусы до таких курортов, как Val Thorens, Val d'Isère, Courchevel, Tignes, Méribel, Les Menuires и La Tania.

Пограничный контроль проходят еще в Великобритании, поэтому по прибытии во Францию можно сразу отправляться в горы.

