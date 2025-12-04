Без пересадок между тремя столицами: в Европе запускают новый железнодорожный маршрут

С 1 мая 2026 года в Европе заработает новый железнодорожный маршрут, который объединит три знаковые столицы — Прагу, Берлин и Копенгаген. Это совместный проект Czech Railways (ČD), Deutsche Bahn (DB) и Danish State Railways (DSB), который уже назвали важным этапом развития европейских железнодорожных перевозок. Еврокомиссия поддерживает инициативу как экологическую альтернативу многочисленным коротким авиарейсам.

До этого прямое сообщение существовало только между Прагой и Берлином. Путешествие из Берлина в Копенгаген требовало обязательной пересадки в Гамбурге, а из Праги в Копенгаген — даже двух. Новый маршрут значительно упростит перемещение между популярными туристическими направлениями и снизит потребность во внутриевропейских перелетах, пишет Travel off Path.

До 7 часов в пути и ночные поезда

Маршрут будут обслуживать скоростные ComfortJet от ČD, рассчитанные на 555 пассажиров и способные разгоняться до 225 км/ч. Планируются две ежедневные пары поездов, а также сезонный ночной рейс.

Берлин — Копенгаген: около 7 часов

Прага — Копенгаген: примерно 11 часов (с возможностью ночного путешествия)

Відео дня

Ночные поезда позволят путешественникам существенно экономить на отелях, совмещая транспорт и ночевку в одном билете.

Удобства на борту

На маршруте запланированы остановки в Дрездене и Гамбурге. В поездах пассажирам будут доступны:

вагон-ресторан

эргономичные кресла

кинозона

отдельный комфортный первый класс (99 мест)

Сколько будет стоить поездка

Хотя официальные цены еще не объявлены, ожидается, что:

стандартные билеты будут стоить от $75 за самый длинный отрезок

спальные купе первого класса — более $270

Стоимость выше обычных дневных рейсов, но учитывая экономию на отеле — предложение выглядит вполне конкурентным.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В Европе запускают увлекательное путешествие на поезде, во время которого можно будет посетить 4 страны за ночь.

"Укрзализныця" предоставит каждому украинцу 3000 км бесплатных поездок.

Кроме того, в Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландах и Германии появятся новые поезда. Они станут первыми двухэтажными составами, которые будут курсировать через тоннель под Ла-Маншем.