Без пересадок между тремя столицами: в Европе запускают новый железнодорожный маршрут
С 1 мая 2026 года в Европе заработает новый железнодорожный маршрут, который объединит три знаковые столицы — Прагу, Берлин и Копенгаген. Это совместный проект Czech Railways (ČD), Deutsche Bahn (DB) и Danish State Railways (DSB), который уже назвали важным этапом развития европейских железнодорожных перевозок. Еврокомиссия поддерживает инициативу как экологическую альтернативу многочисленным коротким авиарейсам.
До этого прямое сообщение существовало только между Прагой и Берлином. Путешествие из Берлина в Копенгаген требовало обязательной пересадки в Гамбурге, а из Праги в Копенгаген — даже двух. Новый маршрут значительно упростит перемещение между популярными туристическими направлениями и снизит потребность во внутриевропейских перелетах, пишет Travel off Path.
До 7 часов в пути и ночные поезда
Маршрут будут обслуживать скоростные ComfortJet от ČD, рассчитанные на 555 пассажиров и способные разгоняться до 225 км/ч. Планируются две ежедневные пары поездов, а также сезонный ночной рейс.
- Берлин — Копенгаген: около 7 часов
- Прага — Копенгаген: примерно 11 часов (с возможностью ночного путешествия)
Ночные поезда позволят путешественникам существенно экономить на отелях, совмещая транспорт и ночевку в одном билете.
Удобства на борту
На маршруте запланированы остановки в Дрездене и Гамбурге. В поездах пассажирам будут доступны:
- вагон-ресторан
- эргономичные кресла
- кинозона
- отдельный комфортный первый класс (99 мест)
Сколько будет стоить поездка
Хотя официальные цены еще не объявлены, ожидается, что:
- стандартные билеты будут стоить от $75 за самый длинный отрезок
- спальные купе первого класса — более $270
Стоимость выше обычных дневных рейсов, но учитывая экономию на отеле — предложение выглядит вполне конкурентным.
