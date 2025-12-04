Без пересадок між трьома столицями: у Європі запускають новий залізничний маршрут

З 1 травня 2026 року в Європі запрацює новий залізничний маршрут, який об’єднає три знакові столиці – Прагу, Берлін та Копенгаген. Це спільний проєкт Czech Railways (ČD), Deutsche Bahn (DB) та Danish State Railways (DSB), який уже назвали важливим етапом розвитку європейських залізничних перевезень. Єврокомісія підтримує ініціативу як екологічну альтернативу численним коротким авіарейсам.

До цього пряме сполучення існувало лише між Прагою та Берліном. Подорож з Берліна до Копенгагена вимагала обов’язкової пересадки в Гамбурзі, а з Праги до Копенгагена – навіть двох. Новий маршрут значно спростить переміщення між популярними туристичними напрямками та знизить потребу у внутрішньоєвропейських перельотах, пише Travel off Path.

До 7 годин у дорозі та нічні поїзди

Маршрут обслуговуватимуть швидкісні ComfortJet від ČD, розраховані на 555 пасажирів і здатні розганятися до 225 км/год. Плануються дві щоденні пари поїздів, а також сезонний нічний рейс.

Берлін – Копенгаген: близько 7 годин

Прага – Копенгаген: приблизно 11 годин (з можливістю нічної подорожі)

Відео дня

Нічні поїзди дозволять мандрівникам суттєво економити на готелях, поєднуючи транспорт і ночівлю в одному квитку.

Зручності на борту

На маршруті заплановані зупинки у Дрездені та Гамбурзі. У потягах пасажирам будуть доступні:

вагон-ресторан

ергономічні крісла

кінозона

окремий комфортний перший клас (99 місць)

Скільки коштуватиме поїздка

Хоча офіційні ціни ще не оголошено, очікується, що:

стандартні квитки коштуватимуть від $75 за найдовший відрізок

спальні купе першого класу — понад $270

Вартість вища за звичайні денні рейси, але враховуючи економію на готелі — пропозиція виглядає цілком конкурентною.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У Європі запускають захопливу подорож потягом, під час якої можна буде відвідати 4 країни за ніч.

"Укрзалізниця" надасть кожному українцю 3000 км безкоштовних поїздок.

Крім того, у Великій Британії, Франції, Бельгії, Нідерландах і Німеччині з’являться нові поїзди. Вони стануть першими двоповерховими складами, які курсуватимуть через тунель під Ла-Маншем.