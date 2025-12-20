У Європі запускають поїзд, який курсуватиме до найкращих курортів

Європейська залізнична компанія Eurostar оголосила про запуск спеціального лижного поїзда Eurostar Ski, який напряму з’єднає Лондон із серцем Французьких Альп. Квитки вже надійшли у продаж.

Поїзд курсуватиме з вокзалу London St Pancras International до міста Бур-Сен-Моріс із зручною пересадкою в Lille Europe. Пасажирам не доведеться здійснювати складні трансфери — маршрут продуманий так, щоб максимально швидко та комфортно дістатися до популярних курортів. Про це повідомила пресслужба Eurostar.

Зупинки біля топових курортів

Поїзд зупинятиметься у ключових альпійських містах:

Шамбері;

Альбервіль;

Мутьє;

Ем-ла-Плань;

Ландрі;

Бур-Сен-Моріс.

Ці станції розташовані безпосередньо біля найкращих гірськолижних курортів Франції.

Дати та розклад руху

Лондон — Бур-Сен-Моріс: з 20 грудня 2025 року по 28 березня 2026 року, щосуботи о 09:01;

Бур-Сен-Моріс — Лондон: з 27 грудня 2025 року по 4 квітня 2026 року, щосуботи о 13:45 або щонеділі о 10:54.

Пасажири можуть обрати поїздку з поверненням у суботу або неділю.

Комфорт у дорозі

На борту поїздів Eurostar:

дозволено перевозити лижі або сноуборд без доплат;

є достатньо місця для великого багажу;

доступні розетки та безкоштовний Wi-Fi;

працює Eurostar Café з їжею та напоями, а у класі Eurostar Plus страви подають прямо до місця.

Швидкий трансфер до курортів

Після прибуття в Бур-Сен-Моріс пасажирів чекатимуть автобуси до таких курортів, як Val Thorens, Val d’Isère, Courchevel, Tignes, Méribel, Les Menuires та La Tania.

Прикордонний контроль проходять ще у Великій Британії, тож після прибуття до Франції можна одразу вирушати до гір.

