Несподіваний вибір: яке місто стало різдвяною столицею Європи 2025 року (фото)

Вкриті снігом ялинки вишикувалися вздовж вулиць, блискучі червоні кульки звисають над вітринами магазинів, а величезні Лускунчики стоять струнко біля дверей кафе.

Місто Вільнюс у Литві було названо різдвяною столицею Європи цього року. Про це пише The Sun.

Різдвяна столиця Європи

Святкова атмосфера повсюди, і, на відміну від багатьох європейських міст на Різдво, тут немає надто гучних атракціонів та купи людей.

Натомість столиця Литви святкує різдвяний період з чистим шармом, перетворюючись на блискучу країну чудес, як тільки це прийнятно (зазвичай наприкінці листопада).

Головна визначна пам'ятка Вільнюса, величезна прикрашена різдвяна ялинка, височіє на Соборній площі, супроводжувана традиційною каруселлю та ринковими кіосками, де подають теплий яблучний пунш та горщики з пончиками, политі шоколадом.

Однак у цієї ялинки є певні конкуренти. Щороку на початку листопада в Пасажі Сенатора, що неподалік від Соборної площі, з'являється власна велична ялинка.

Магія Вільнюса

Власник з посмішкою розповідає, що зазвичай потрібно близько 15 робітників, щоб протягнути ялинку вузьким проходом і прикрасити її до сезону.

Якщо ви добре сплануєте дати своєї подорожі, ви можете відвідати її перед Різдвом, коли по всьому місту перед головною подією відбуваються сезонні заходи.

Цього року святкування відбулося 13 грудня з виступами колядників, святковими екскурсіями та навіть святковим поїздом та автобусом. Однак у цей день ваші євро не прийматимуться.

"Різдво перед Різдвом" залежить від спеціальної валюти — червоної соснової шишки, яку відвідувачі можуть обміняти на зігрівальний вишневий чай або солодкі ласощі.

Протягом дня тут є стільки всього, що може вас розважити, від катання на ковзанах до прогулянок зимовими садами, але магія Вільнюса по-справжньому оживає лише після заходу сонця. Особливо це стосується площі Константінаса Сірвідаса, на якій цього року вражають 144 різдвяні ялинки.

Або, якщо ви хочете справді епічного святкового видовища, обов'язково відвідайте Poniuų Laimė у єврейському кварталі Старого міста.

Однак, якщо ви шукаєте щось трохи незвичайне, ви можете завітати на різдвяний ярмарок у Лукішкю Калеїмасі, розташований у колишній в'язниці.

