Різдво не 25 грудня: чому на ізольованому острові посеред морів святкують 6 січня

Найізольованіший острів Великої Британії святкує Різдво 6 січня, незважаючи на те, що решта Європи розпаковує подарунки тижнями раніше.

Фула, крихітний острів за 32 кілометри від західного узбережжя Шотландії, дотримується власного святкового розкладу. У той час як решта Великої Британії прийняла григоріанський календар у 1752 році, мешканці Фули вирішили продовжувати використовувати старий юліанський календар. Про це пише The Sun.

Різдво 6 січня

Це рішення означає, що ключові дати поступово зміщувалися, і після зміни високосного року в 1900 році Різдво та Новий рік випали на 12 днів пізніше, ніж в інших місцях.

Фула, де проживає лише 35 осіб, часто описується як одне з найвіддаленіших місць у країні. Без пабів, магазинів, барів, Wi-Fi, їжа надходить лише човном або невеликим літаком, якщо дозволяє погода, але, незважаючи на свою ізоляцію, на острові все ще є багато що подивитися.

Острів займає близько восьми квадратних кілометрів і розташований на п'яти вершинах, включаючи Да Каме, яка вважається однією з найвищих стрімких морських скель у Британії.

Острів Фула Фото: The Sun

Острів також є одним з найкращих місць у Великій Британії для спостереження за північним сяйвом. Його найчастіше можна побачити з середини жовтня до середини березня, залежно від умов.

Дика природа є ще однією важливою принадою. Фула славиться своїми унікальними місцевими вівцями.

Фула також популярний серед дайверів через кілька корабельних аварій біля її берегів, зокрема RMS Oceanic, спущеного на воду в 1899 році, пізніше використаного під час Першої світової війни та розбитого лише за кілька км на схід від острова.

До острова можна дістатися поромом або літаком з материку, пороми курсують тричі на тиждень, час у дорозі близько двох годин, а відвідувачі проживають у помешканнях з власним харчуванням і повинні взяти з собою всі необхідні речі.

