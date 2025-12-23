З колядками й вертепом: як здавна в Україні святкували Різдво (фото)

Різдво 2025 в Україні відзначатимуть 25 грудня, відповідно до нового церковного календаря. Це свято має глибоке духовне значення та поєднує в собі християнську віру, народні традиції й родинні звичаї, що формувалися століттями.

У 2025 році Різдво знову об’єднає родини, принесе надію, тепло й віру в добро. Фокус розповідає про історію, звичаї, обряди та традиції Різдва Христового.

Історія свята

Історія Різдва бере початок із біблійної події — народження Ісуса Христа у Вифлеємі. Дата 25 грудня закріпилася в християнській традиції ще у IV столітті й з часом стала спільною для більшості церков, які користуються григоріанським календарем.

В Україні святкування Різдва має особливу історію. Воно поєднало церковні канони з давніми народними звичаями, які передавалися з покоління в покоління й збереглися до сьогодні.

Різдвяні традиції та Святвечір

Святкування розпочинається зі Святвечора 24 грудня. За традицією, родина збирається за столом після появи першої зірки — символу народження Христа. Головною стравою залишається кутя, а пісна вечеря символізує стриманість, вдячність і єдність родини.

Серед українських різдвяних традицій — спільна молитва, запалювання свічки, згадка про померлих родичів і щире родинне спілкування.

У багатьох регіонах збереглася традиція встановлювати дідух — сніп із колосся, який символізує родинний зв’язок поколінь і шану до предків.

У день Різдва, 25 грудня, віряни відвідують урочисті богослужіння, дякують за прожитий рік та моляться за мир, злагоду і благополуччя.

Колядки, вертеп і народні звичаї

Особливе місце в різдвяних звичаях займають колядки — обрядові пісні, які прославляють народження Христа та бажають господарям добробуту. Разом із колядуванням поширений різдвяний вертеп — театралізоване дійство, що поєднує духовний зміст і народну творчість.

Ці звичаї й сьогодні залишаються важливою частиною культурної спадщини та об’єднують громади.

Вертеп у Львові в 2022 році Фото: Unsplash

Різдво в родинному колі

Для багатьох українців Різдво — це передусім родинне свято. Саме в цей час дорослі знайомлять дітей із традиціями, пояснюють сенс свята через казки, пісні та спільні обряди. Такий підхід допомагає зберігати духовні цінності та національну ідентичність.

Значення Різдва сьогодні

У 2025 році Різдво має особливе звучання. В умовах війни воно стало символом надії, внутрішньої сили та віри в перемогу добра. Навіть у складні часи це свято нагадує про важливість підтримки ближніх, єдності та людяності.

Дата Різдва 25 грудня закріпилася в християнській традиції ще у IV столітті Фото: Unsplash

