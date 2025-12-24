"Одне бажання на всіх — щоб він сконав": Зеленський привітав українців з Різдвом

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Святвечора. Президент наголосив, що сьогодні вся Україна відзначає Різдво в одну дату — як одна велика родина.

Голова держави нагадав, що це вже четверте Різдво, яке українці відзначають в умовах повномасштабної війни. Про це він сказав у своєму зверненні, яке опублікував на своїх каналах у соцмережах.

Зеленський зазначив, що, на жаль, не всі українці відзначають Святвечір в себе вдома, не в усіх є дім, і не всі сьогодні з нами. Утім Росія, попри всі біди, які вона принесла, не зможе розбомбити українське серце, віру один в одного і єдність.

"І ми щасливі, коли чуємо музику Різдва, але ще більше — коли не чуємо музику зла, не чуємо пролітаючих над головою дронів і ракет", — наголосив президент.

Глава держави розповів, що росіяни проявили себе справжніх, атакувавши територію України напередодні Різдва.

Відео дня

Ми молимося сьогодні за всіх, хто на фронті, щоб повернулися живими. За всіх, хто в полоні, — щоб повернулися додому. За всіх наших загиблих героїв, які захистили Україну ціною життя. За всіх, кого Росія загнала в окупацію і кого змусила поїхати. Кому важко, але вони не втратили Україну в собі, а отже, їх ніколи не втратить Україна. Ми сьогодні пліч-о-пліч", — заявив Зеленський.

У своєму зверненні президент наголосив, що українці сьогодні мають одну мрію і одне бажання, яке загадуємо на всіх — "щоб він сконав".

Утім, коли мешканці України звертаються до Бога, то просять про щось ширше, — мир для України.

"Щоб очі наших дітей, очі наших батьків, наших коханих, рідних нарешті не плакали. Щоб добро й правда перемогли. Щоб була перемога миру. І були ми. І була Україна. І неодмінно — день, коли всі зберуться вдома у перший мирний рік, мирного Різдва і скажуть одне одному: "Христос народився! Славімо Його!" — сказав президент.

Редакція Фокусу приєднується до привітань з Різдвом Христовим і бажає всім, аби в Україні нарешті запанував довгоочікуваний мир.

