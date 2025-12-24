Що побажати рідним на Святвечір: добірка щирих привітань та листівок
24 грудня в Україні святкують Святвечір — один із найтепліших і найочікуваніших вечорів у році. Це час родинного затишку, молитви, вдячності та надії, який настає перед Різдвом.
Саме цього вечора хочеться сказати близьким особливі слова — прості, але щирі. Фокус пропонує добірку з 10 привітань, які можна надіслати рідним, друзям чи колегам.
Привітання на Святвечір
1. Нехай Святий вечір принесе у ваш дім мир, спокій і тепло, а різдвяна зірка осяє шлях до щасливого майбутнього.
2. Бажаю, щоб за святковим столом панували любов, злагода та щирі розмови, а в серці — віра й надія.
3. Нехай цей вечір наповнить душу світлом, а дім — Божим благословенням і родинним затишком.
4. У Святвечір бажаю миру кожній родині, добрих новин і впевненості в завтрашньому дні.
5. Нехай Різдво, яке вже на порозі, подарує сили, здоров’я та здійснення найзаповітніших мрій.
6. Бажаю, щоб молитва цього вечора була почута, а всі труднощі залишилися в минулому.
7. Нехай у вашому домі завжди буде тепло — від свічки, коляди та щирих сердець поруч.
8. У цей святий вечір бажаю єдності з близькими, миру в країні та світла в кожному серці.
9. Нехай Святвечір нагадає про головне — любов, вдячність і цінність родини.
10. Бажаю тихого щастя, спокійної ночі та благословенного Різдва, сповненого добра.
Листівки на Святвечір
