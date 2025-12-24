Що побажати рідним на Святвечір: добірка щирих привітань та листівок

24 грудня в Україні святкують Святвечір — один із найтепліших і найочікуваніших вечорів у році. Це час родинного затишку, молитви, вдячності та надії, який настає перед Різдвом.

Саме цього вечора хочеться сказати близьким особливі слова — прості, але щирі. Фокус пропонує добірку з 10 привітань, які можна надіслати рідним, друзям чи колегам.

Привітання на Святвечір

1. Нехай Святий вечір принесе у ваш дім мир, спокій і тепло, а різдвяна зірка осяє шлях до щасливого майбутнього.

2. Бажаю, щоб за святковим столом панували любов, злагода та щирі розмови, а в серці — віра й надія.

3. Нехай цей вечір наповнить душу світлом, а дім — Божим благословенням і родинним затишком.

4. У Святвечір бажаю миру кожній родині, добрих новин і впевненості в завтрашньому дні.

5. Нехай Різдво, яке вже на порозі, подарує сили, здоров’я та здійснення найзаповітніших мрій.

6. Бажаю, щоб молитва цього вечора була почута, а всі труднощі залишилися в минулому.

7. Нехай у вашому домі завжди буде тепло — від свічки, коляди та щирих сердець поруч.

8. У цей святий вечір бажаю єдності з близькими, миру в країні та світла в кожному серці.

9. Нехай Святвечір нагадає про головне — любов, вдячність і цінність родини.

10. Бажаю тихого щастя, спокійної ночі та благословенного Різдва, сповненого добра.

