Страва №1 на Святвечір: що готують з фруктів, на яких варився узвар

Український кулінар Євген Клопотенко розповів про нестандартну страву на Святвечір. Для цього потрібно зберегти сушені фрукти, які залишаються після приготування узвару.

Євген Клопотенко поділився у TikTok (@klopotenko_chef) простим рецептом страви на Святвечір. Для цього потрібні сухофрукти, цукор або мед, пшоно та заморожені вишні. За словами кулінара, на все про все піде зовсім небагато часу. Фокус звернув увагу на поради шефа.

"Це страва номер 1… А буває таке, що ви узвар зварили, а від узвару залишилися відварені фрукти? Думаєш: викидати чи не викидати? Я вам кажу: у жодному разі не викидайте, бо є одна страва під назвою "засипана", — розповідає кухар.

Інгредієнти:

200 г сухофруктів;

350 мл води;

100 г цукру або меду;

100 г пшона;

100 г заморожених вишень;

1-2 ст. л. цукру.

Приготування:

Дістаньте вишні розморожуватися. Пшоно залийте гарячою водою, щоб воно позбулося гіркоти. Виходить дуже смачна і поживна каша.

З фруктів можна приготувати смачну кашу

"А у мене бабуся на Луганщині перемелювала на м’ясорубку яблука сушені, додавала цукор і ліпила з такою начинкою пиріжки й випікала їх у печі, яку натоплювала дровами", — написала одна з глядачок.

Інша додала: "Який ви молодець! Моя бабуся готувала пшоно з сухофруктами в Запорізькій області. Це дійсно наша страва… Прямо до мурах".

"Люди старші, переживши голод, ставились до їжі обережно, нічого не викидали. Та й дітей було багато, треба було щось вигадувати. А тут все перемішав, додав цукру, чи меду і вже смаколики. Рецепт цікавий, дякую", — зауважила наступна користувачка.

Відео Євгена Клопотенка зібрало понад чотири тисячі вподобайок, багато репостів та інших реакцій.

