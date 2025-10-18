"Будете бачити нас частіше": Клопотенко вперше показав свою дівчину (фото)
Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко вперше показав свою дівчину, яку звуть Катерина Воскренська. Пара разом уже 9 місяців.
Відомий кулінар поділився з шанувальниками в Instagram фото зі своєю коханою. Закохані зустрічаються дев’ять місяців, але досі тримали стосунки в секреті.
Обраницею Клопотенка виявилася Катерина Воскресенська. На фото вони стоять на кухні ресторану, тримаючись за руки. У підписі до світлини Євген написав, що відтепер радуватиме прихильників "любовними" кадрами частіше.
"Катерина. Ми вже три+три+три місяців разом і, мені здається, тепер ви будете бачити нас частіше. Хочете за нас випити — випийте. Хочете поїсти — готуйте або ж їжте українське. Цьом", — підписав кадри шеф-кухар.
У коментарях зіркові друзі пари та підписники із захватом відреагували на такі новини:
- "Катя вітаю", — написала Леся Нікітюк.
- "Увіііііі Євген, тобі дуже личить Катерина!".
- "Обіймаємо вас і вітаємо з вашими трійками святковими".
- "Ну нарешті! Люблю вас котики".
Раніше Клопотенко зустрічався з кондитеркою Катериною Пєсковою, яка була учасницею сьомого сезону "МастерШеф", проте у них не склалися стосунки.
