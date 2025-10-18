"Будете бачити нас частіше": Клопотенко вперше показав свою дівчину (фото)

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко вперше показав свою дівчину, яку звуть Катерина Воскренська. Пара разом уже 9 місяців.

Відомий кулінар поділився з шанувальниками в Instagram фото зі своєю коханою. Закохані зустрічаються дев’ять місяців, але досі тримали стосунки в секреті.

Обраницею Клопотенка виявилася Катерина Воскресенська. На фото вони стоять на кухні ресторану, тримаючись за руки. У підписі до світлини Євген написав, що відтепер радуватиме прихильників "любовними" кадрами частіше.

Євген Клопотенко з дівчиною Фото: klopotenko\Instagram

"Катерина. Ми вже три+три+три місяців разом і, мені здається, тепер ви будете бачити нас частіше. Хочете за нас випити — випийте. Хочете поїсти — готуйте або ж їжте українське. Цьом", — підписав кадри шеф-кухар.

Євген Клопотенко з дівчиною Фото: klopotenko\Instagram

У коментарях зіркові друзі пари та підписники із захватом відреагували на такі новини:

Відео дня

"Катя вітаю", — написала Леся Нікітюк.

"Увіііііі Євген, тобі дуже личить Катерина!".

"Обіймаємо вас і вітаємо з вашими трійками святковими".

"Ну нарешті! Люблю вас котики".

Раніше Клопотенко зустрічався з кондитеркою Катериною Пєсковою, яка була учасницею сьомого сезону "МастерШеф", проте у них не склалися стосунки.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Клопотенко нагодував переможців Євробачення-2024 борщем.

Ресторатор прокоментував скандал з отруєнням гостей у львівському закладі "Китайський привіт" Міші Кацуріна.

Крім того, у 2023 році Євген Клопотенко заінтригував весільними фото з київського РАЦСу зі співачкою Вікторією Родко.