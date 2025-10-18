Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

"Будете видеть нас чаще": Клопотенко впервые показал свою девушку (фото)

Евгений Клопотенко показал свою девушку
Евгений Клопотенко | Фото: klopotenko\Instagram

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко впервые показал свою девушку, которую зовут Екатерина Воскренская. Пара вместе уже 9 месяцев.

Известный кулинар поделился с поклонниками в Instagram фото со своей возлюбленной. Влюбленные встречаются девять месяцев, но до сих пор держали отношения в секрете.

Избранницей Клопотенко оказалась Екатерина Воскресенская. На фото они стоят на кухне ресторана, держась за руки. В подписи к фотографии Евгений написал, что отныне будет радовать поклонников "любовными" кадрами чаще.

Евгений Клопотенко с девушкой
Евгений Клопотенко с девушкой
Фото: klopotenko\Instagram

"Катерина. Мы уже три+три+три месяца вместе и, мне кажется, теперь вы будете видеть нас чаще. Хотите за нас выпить — выпейте. Хотите поесть — готовьте или ешьте украинское. Цем", — подписал кадры шеф-повар.

Евгений Клопотенко с девушкой
Евгений Клопотенко с девушкой
Фото: klopotenko\Instagram

В комментариях звездные друзья пары и подписчики с восторгом отреагировали на такие новости:

Відео дня
  • "Катя поздравляю", — написала Леся Никитюк.
  • "Уииииииии Евгений, тебе очень идет Екатерина!".
  • "Обнимаем вас и поздравляем с вашими тройками праздничными".
  • "Ну наконец-то! Люблю вас котики".

Ранее Клопотенко встречался с кондитеркой Екатериной Песковой, которая была участницей седьмого сезона "МастерШеф", однако у них не сложились отношения.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, в 2023 году Евгений Клопотенко заинтриговал свадебными фото из киевского ЗАГСа с певицей Викторией Родко.