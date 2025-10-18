"Будете видеть нас чаще": Клопотенко впервые показал свою девушку (фото)
Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко впервые показал свою девушку, которую зовут Екатерина Воскренская. Пара вместе уже 9 месяцев.
Известный кулинар поделился с поклонниками в Instagram фото со своей возлюбленной. Влюбленные встречаются девять месяцев, но до сих пор держали отношения в секрете.
Избранницей Клопотенко оказалась Екатерина Воскресенская. На фото они стоят на кухне ресторана, держась за руки. В подписи к фотографии Евгений написал, что отныне будет радовать поклонников "любовными" кадрами чаще.
"Катерина. Мы уже три+три+три месяца вместе и, мне кажется, теперь вы будете видеть нас чаще. Хотите за нас выпить — выпейте. Хотите поесть — готовьте или ешьте украинское. Цем", — подписал кадры шеф-повар.
В комментариях звездные друзья пары и подписчики с восторгом отреагировали на такие новости:
- "Катя поздравляю", — написала Леся Никитюк.
- "Уииииииии Евгений, тебе очень идет Екатерина!".
- "Обнимаем вас и поздравляем с вашими тройками праздничными".
- "Ну наконец-то! Люблю вас котики".
Ранее Клопотенко встречался с кондитеркой Екатериной Песковой, которая была участницей седьмого сезона "МастерШеф", однако у них не сложились отношения.
