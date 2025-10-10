Под обстрелом и с борщом от Клопотенко: победители Евровидения высказались о Киеве
Несмотря на опасность, победители Евровидения-2024 Nemo приехали в Украину, попробовали борщ и провели ночь под обстрелами вместе с киевлянами. Музыканты, которые идентифицируют себя небинарной персоной, уже вышли на связь после ночной российской атаки.
Детали первого визита Nemo в Украину сообщил на своих страницах в соцсетях Евгений Клопотенко. Шеф-повар и ресторатор накормил певцов традиционным украинским борщом.
"Это победители Евровидения Nemo. Свой европейский тур они начинают сегодня с Киева. А вчера были в @100rokivtomuvpered, ели борщ и я им объяснял, как следить за дронами и ракетами в приложениях. Это их первый раз в Украине, но они не испугались и приехали и пережили эту ночь с нами. Спасибо за крутой пример поддержки", — написал Клопотенко и показал фото с музыкантами.
В комментариях ресторатора спросили, как Nemo пережили ужасную ночь.
"Стойко! Молодцы", — ответил исследователь украинской кухни.
Днем 10 октября Nemo вышел на связь. Из-за террористической атаки россиян им пришлось ночевать в укрытии отеля. Музыканты искренне поблагодарили всех людей, которые были рядом и поддержали их во время атаки.
"Я спал в укрытии отеля, а всю ночь продолжался обстрел Киева. Такие ночи стали печальной реальностью для многих моих украинских друзей. Я очень благодарен за всю теплоту и любовь, которые получил во время пребывания в убежище. Киев — одно из самых красивых мест, которые я когда-либо посещал", — признались победители Евровидения.
