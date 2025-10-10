Победители Евровидения-2024 станцевали под бессмертный хит Поплавского (видео)
Победители Евровидения-2024 Nemo станцевали под легендарную песню Михаила Поплавского "Варенички". Музыканты, которые идентифицируют себя небинарной персоной и используют местоимение "они", впервые приехали в Украину.
Nemo прибыли в Киев 9 октября и уже насладились национальным вайбом. В TikTok звезды Евровидения поделились зажигательным видео.
В кадре Nemo позировали с украинскими ведущими, танцуя под "Варенички" Поплавского.
10 октября в клубе Atlas еврофаны и не только смогут насладиться их выступлением. Это впервые музыканты приехали в Украину.
В комментариях украинцы с восторгом отреагировали на танцы Nemo:
- "12 баллов от Украины!".
- "Немо выбирают правильные треки".
- "Добро пожаловать в Украину".
- "Украинизация прошла успешно".
- "Еще и такая ночь и утро сегодня. Надеюсь, у вас все хорошо".
Nemo в Киеве
В частности, люди спрашивают, не страшно ли им было в Киеве. Ведь в ночь на 10 октября россияне в очередной раз обстреляли столицу и ряд других украинских городов. Пока победители Евровидения не выходили на связь и не рассказывали, как прошла первая ночь в Киеве.
Как известно, Nemo анонсировали масштабный концертный тур по странам Европы, среди которых была и Украина, почти сразу после победы на Евровидении-2024. Визит в Киев сначала был запланирован на март 2025 года. Однако впоследствии музыканты сообщили, что переносят тур из-за работы над новым альбомом.
