Переможці Євробачення-2024 станцювали під безсмертний хіт Поплавського (відео)
Переможці Євробачення-2024 Nemo станцювали під легендарну пісню Михайла Поплавського "Варенички". Музиканти, які ідентифікують себе небінарною персоною і використовують займенник "вони", уперше приїхали до України.
Nemo прибули до Києва 9 жовтня та вже насолодилися національним вайбом. У TikTok зірки Євробачення поділилися запальним відео.
У кадрі Nemo позували з українськими ведучими, танцюючи під "Варенички" Поплавського.
10 жовтня в клубі Atlas єврофани і не тільки зможуть насолодитися їхнім виступом. Це вперше музиканти приїхали до України.
У коментарях українці із захватом відреагували на танці Nemo:
- "12 балів від України!".
- "Немо вибирають правильні треки".
- "Ласкаво просимо в Україну".
- "Українізація пройшла успішно".
- "Ще й така ніч і ранок сьогодні. Сподіваюсь, у вас все добре".
Nemo в Києві
Зокрема, люди питають, чи їм не страшно було в Києві. Адже в ніч на 10 жовтня росіяни вчергове обстріляли столицю та низку інших українських міст. Поки переможці Євробачення не виходили на звʼязок та не розповідали, як пройшла перша ніч у Києві.
Як відомо, Nemo анонсували масштабний концертний тур країнами Європи, серед яких була й Україна, майже одразу після перемоги на Євробаченні-2024. Візит до Києва спершу був запланований на березень 2025 році. Однак згодом музиканти повідомили, що переносять тур через роботу над новим альбомом.
