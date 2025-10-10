Переможці Євробачення-2024 станцювали під безсмертний хіт Поплавського (відео)

Переможці Євробачення-2024 Nemo станцювали під легендарну пісню Михайла Поплавського "Варенички". Музиканти, які ідентифікують себе небінарною персоною і використовують займенник "вони", уперше приїхали до України.

Related video

Nemo прибули до Києва 9 жовтня та вже насолодилися національним вайбом. У TikTok зірки Євробачення поділилися запальним відео.

У кадрі Nemo позували з українськими ведучими, танцюючи під "Варенички" Поплавського.

10 жовтня в клубі Atlas єврофани і не тільки зможуть насолодитися їхнім виступом. Це вперше музиканти приїхали до України.

У коментарях українці із захватом відреагували на танці Nemo:

"12 балів від України!".

"Немо вибирають правильні треки".

"Ласкаво просимо в Україну".

"Українізація пройшла успішно".

"Ще й така ніч і ранок сьогодні. Сподіваюсь, у вас все добре".

Nemo в Києві

Зокрема, люди питають, чи їм не страшно було в Києві. Адже в ніч на 10 жовтня росіяни вчергове обстріляли столицю та низку інших українських міст. Поки переможці Євробачення не виходили на звʼязок та не розповідали, як пройшла перша ніч у Києві.

Як відомо, Nemo анонсували масштабний концертний тур країнами Європи, серед яких була й Україна, майже одразу після перемоги на Євробаченні-2024. Візит до Києва спершу був запланований на березень 2025 році. Однак згодом музиканти повідомили, що переносять тур через роботу над новим альбомом.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Nemo вперше прибули до Києва та записали відео під час прогулянки містом.

Зірка Євробачення MELOVIN розповів про проблеми зі здоров’ям, проте багато українців не на жарт обурилися.

Крім того, організатори Євробачення-2026 вперше показали, який вигляд матиме EuroVillage у столиці Австрії.