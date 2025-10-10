Підтримайте нас RU
Стиль життя Євробачення 2026

Переможці Євробачення-2024 станцювали під безсмертний хіт Поплавського (відео)

Nemo приїхали до України
Nemo | Фото: Instagram

Переможці Євробачення-2024 Nemo станцювали під легендарну пісню Михайла Поплавського "Варенички". Музиканти, які ідентифікують себе небінарною персоною і використовують займенник "вони", уперше приїхали до України.

Nemo прибули до Києва 9 жовтня та вже насолодилися національним вайбом. У TikTok зірки Євробачення поділилися запальним відео.

У кадрі Nemo позували з українськими ведучими, танцюючи під "Варенички" Поплавського.

10 жовтня в клубі Atlas єврофани і не тільки зможуть насолодитися їхнім виступом. Це вперше музиканти приїхали до України.

У коментарях українці із захватом відреагували на танці Nemo:

  • "12 балів від України!".
  • "Немо вибирають правильні треки".
  • "Ласкаво просимо в Україну".
  • "Українізація пройшла успішно".
  • "Ще й така ніч і ранок сьогодні. Сподіваюсь, у вас все добре".

Nemo в Києві

Зокрема, люди питають, чи їм не страшно було в Києві. Адже в ніч на 10 жовтня росіяни вчергове обстріляли столицю та низку інших українських міст. Поки переможці Євробачення не виходили на звʼязок та не розповідали, як пройшла перша ніч у Києві.

Як відомо, Nemo анонсували масштабний концертний тур країнами Європи, серед яких була й Україна, майже одразу після перемоги на Євробаченні-2024. Візит до Києва спершу був запланований на березень 2025 році. Однак згодом музиканти повідомили, що переносять тур через роботу над новим альбомом.

