Переможці Євробачення-2024 "засвітилися" у центрі Києва: що вони кажуть про столицю

Nemo вперше прибули до Києва та записали відео під час прогулянки містом. Зірка позиціює себе як небінарна особа, до якої треба звертатися, використовуючи англійські займенники they/them ("вони") або просто за ім'ям.

Related video

Виконавці Nemo, переможці Євробачення-2024 зі Швейцарії, прибули до столиці України та прогулялися біля на Михайлівській площі та біля Софійського собору, милуючись архітектурою та атмосферою. Вони записали коротке відео для шанувальників в Instagram, де поділилися радістю від перебування у Києві.

Вже 10 жовтня у клубі Atlas шанувальники зможуть насолодитися виступом тріумфаторів Євробачення-2024. Це вперше музиканти приїхали до України.

Nemo в Києві

"Ми приїхали до Києва. Це похмурий, але красивий день", — поділилися Nemo.

Nemo анонсували масштабний концертний тур країнами Європи, серед яких була й Україна ще влітку 2024 року — після перемоги на Євробаченні-2024. Візит до Києва спершу був запланований на березень 2025 році. Однак згодом зірка повідомила, що переносить концерти через роботу над новим альбомом.

"Ми приїхали до Києва. Це похмурий, але красивий день", — поділилися Nemo Фото: TikTok

Згодом вони оголосили нові дати виступів й перенесли концерт у Києві на 10 жовтня.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Учасники гумористичного бойз-бенду Badstreet Boys налаштовані позмагатись за право представити Україну на Євробаченні-2026.

Зірка Євробачення MELOVIN повідомив про проблеми зі здоров’ям, проте багато українців обурилися цією історією.

Крім того, організатори конкурсу вперше показали, який вигляд матиме EuroVillage у Відні.