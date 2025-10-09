Переможці Євробачення-2024 "засвітилися" у центрі Києва: що вони кажуть про столицю
Nemo вперше прибули до Києва та записали відео під час прогулянки містом. Зірка позиціює себе як небінарна особа, до якої треба звертатися, використовуючи англійські займенники they/them ("вони") або просто за ім'ям.
Виконавці Nemo, переможці Євробачення-2024 зі Швейцарії, прибули до столиці України та прогулялися біля на Михайлівській площі та біля Софійського собору, милуючись архітектурою та атмосферою. Вони записали коротке відео для шанувальників в Instagram, де поділилися радістю від перебування у Києві.
Вже 10 жовтня у клубі Atlas шанувальники зможуть насолодитися виступом тріумфаторів Євробачення-2024. Це вперше музиканти приїхали до України.
Nemo в Києві
"Ми приїхали до Києва. Це похмурий, але красивий день", — поділилися Nemo.
Nemo анонсували масштабний концертний тур країнами Європи, серед яких була й Україна ще влітку 2024 року — після перемоги на Євробаченні-2024. Візит до Києва спершу був запланований на березень 2025 році. Однак згодом зірка повідомила, що переносить концерти через роботу над новим альбомом.
Згодом вони оголосили нові дати виступів й перенесли концерт у Києві на 10 жовтня.
