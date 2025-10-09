Поддержите нас UA
Победители Евровидения-2024 "засветились" в центре Киева: что они говорят о столице

Nemo сыграет концерт в Киеве
Немо в Киеве | Фото: Instagram

Nemo впервые прибыли в Киев и записали видео во время прогулки по городу. Звезда позиционирует себя как небинарное лицо, к которому надо обращаться, используя английские местоимения they/them ("они") или просто по имени.

Исполнители Nemo, победители Евровидения-2024 из Швейцарии, прибыли в столицу Украины и прогулялись возле Михайловской площади и Софийского собора, любуясь архитектурой и атмосферой. Они записали короткое видео для поклонников в Instagram, где поделились радостью от пребывания в Киеве.

Уже 10 октября в клубе Atlas поклонники смогут насладиться выступлением триумфаторов Евровидения-2024. Это впервые музыканты приехали в Украину.

Nemo в Киеве

"Мы приехали в Киев. Это пасмурный, но красивый день", — поделились Nemo.

Nemo анонсировали масштабный концертный тур по странам Европы, среди которых была и Украина еще летом 2024 года — после победы на Евровидении-2024. Визит в Киев сначала был запланирован на март 2025 года. Однако позже звезда сообщила, что переносят концерты из-за работы над новым альбомом.

Фото: TikTok

Впоследствии они объявили новые даты выступлений и перенесли концерт в Киеве на 10 октября.

