Під обстрілом та з борщем від Клопотенка: переможці Євробачення висловилися про Київ

Попри небезпеку, переможці Євробачення-2024 Nemo приїхали в Україну, скуштували борщ і провели ніч під обстрілами разом з киянами. Музиканти, які ідентифікують себе небінарною персоною, уже вийшли на звʼязок після нічної російської атаки.

Related video

Деталі першого візиту Nemo до України повідомив на своїх сторінках у соцмережах Євген Клопотенко. Шеф-кухар та ресторатор нагодував співаків традиційним українським борщем.

"Це переможці Євробачення Nemo. Свій європейський тур вони починають сьогодні з Києва. А вчора були в @100rokivtomuvpered, їли борщ і я їм пояснював, як слідкувати за дронами і ракетами в додатках. Це їхній перший раз в Україні, але вони не злякались і приїхали і пережили цю ніч з нами. Дякую за крутий приклад підтримки", — написав Клопотенко та показав фото з музикантами.

У коментарях ресторатора запитали, як Nemo пережили жахливу ніч.

"Стійко! Молодці", — відповів дослідник української кухні.

Клопотенко нагодував Nemo борщем Фото: klopotenko\Instagram

Вдень 10 жовтня Nemo вийшов на звʼязок. Через терористичну атаку росіян їм довелося ночувати в укритті готелю. Музиканти щиро подякували усім людям, які були поруч та підтримали їх під час атаки.

"Я спав в укритті готелю, а всю ніч тривав обстріл Києва. Такі ночі стали сумною реальністю для багатьох моїх українських друзів. Я дуже вдячний за всю теплоту і любов, які отримав під час перебування в сховищі. Київ – одне з найгарніших місць, які я коли-небудь відвідував", — зізналися переможці Євробачення.

Nemo ночували в укритті через атаку росіян Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, організатори Євробачення-2026 вперше показали, який вигляд матиме EuroVillage у столиці Австрії.