Евгений Клопотенко намекнул на свадьбу (фото)

Известный ресторатор отметил, что "счастье любит тишину".

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36-летний украинский повар и общественный деятель Евгений Клопотенко заинтриговал свадебными фото из киевского ЗАГСа. На бракосочетание ресторатор намекнул в своих соцсетях.

Вероятной избранницей блогера стала певица Виктория Родко — солистка группы "OY Sound System". Коллектив участвовал в Нацотборе на "Евровидение-2023".

"Счастье любит тишину", — прокомментировал снимки Клопотенко.

На фото ресторатор одет в серый костюм, футболку и кроксы. Между тем Виктория продемонстрировала свадебное платье с фатой и букетом цветов.

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Евгений Клопотенко намекнул на женитьбу

Впрочем, часть подписчиков поздравила вероятного жениха, а часть заподозрила, что это съемки очередного шоу.

"А мне кажется, что это съемки нового мега сбора", "Вы верны своим кроксам)))) такой верности желаю вашему браку", "Поздравляюююююю!!!! Желаю вам сырника и пляцков на свадьбе, холодца, бурачков и красной рыбы!" — пишут пользователи сети.

Отметим, что ранее Клопотенко рассказывал о своей любимой девушке, признавшись, что она родом из Николаева. Также ресторатор раскрыл профессию избранницы. Оказалось, что она работает кондитером.

Евгений Клопотенко намекнул на женитьбу Фото: скріншот

Напомним, Оля Полякова прокомментировала свое выступление на скандальной свадьбе экс-прокурора.

Также Фокус писал о женитьбе Криса Эванса и Альбы Баптисты.