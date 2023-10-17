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Стиль жизни

Евгений Клопотенко намекнул на свадьбу (фото)

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Фото: klopotenko\Instagram | Евгений Клопотенко намекнул на свадьбу с известной певицей

Известный ресторатор отметил, что "счастье любит тишину".

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36-летний украинский повар и общественный деятель Евгений Клопотенко заинтриговал свадебными фото из киевского ЗАГСа. На бракосочетание ресторатор намекнул в своих соцсетях.

Вероятной избранницей блогера стала певица Виктория Родко — солистка группы "OY Sound System". Коллектив участвовал в Нацотборе на "Евровидение-2023".

"Счастье любит тишину", — прокомментировал снимки Клопотенко.

На фото ресторатор одет в серый костюм, футболку и кроксы. Между тем Виктория продемонстрировала свадебное платье с фатой и букетом цветов.

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Евгений Клопотенко намекнул на женитьбу

Впрочем, часть подписчиков поздравила вероятного жениха, а часть заподозрила, что это съемки очередного шоу.

"А мне кажется, что это съемки нового мега сбора", "Вы верны своим кроксам)))) такой верности желаю вашему браку", "Поздравляюююююю!!!! Желаю вам сырника и пляцков на свадьбе, холодца, бурачков и красной рыбы!" — пишут пользователи сети.

Отметим, что ранее Клопотенко рассказывал о своей любимой девушке, признавшись, что она родом из Николаева. Также ресторатор раскрыл профессию избранницы. Оказалось, что она работает кондитером.

Евгений Клопотенко намекнул на женитьбу Fullscreen
Евгений Клопотенко намекнул на женитьбу
Фото: скріншот

Напомним, Оля Полякова прокомментировала свое выступление на скандальной свадьбе экс-прокурора.

Также Фокус писал о женитьбе Криса Эванса и Альбы Баптисты.