"Рано чи пізно когось отруїш": Клопотенко здивував реакцією на скандал з рестораном Кацуріна

Кулінар зауважив, що через отруєння в Україні заклади не закривають. Натомість це допомагає привернути уваги суспільства. Мовляв, тепер "Китайський привіт" у всіх на вустах.

Related video

Ресторатор і кухар Євген Клопотенко прокоментував скандал з отруєнням гостей у львівському закладі "Китайський привіт" Міші Кацуріна. За його версією, це не привід закривати бізнес, однак реакція власника йому не дуже сподобався. Свою думку він озвучив у подкасті "Гуртом та Вщент" з ведучими Антоном Тимошенком та Сергієм Притулою.

Інститут репутації

"Дивись, є кейс "Євразії". Вони тупо три рази… [потрапляли в скандал з отруєнням — Ред.]. Один раз люди злягли — вони закрилися. Через місяць відкрилися. Люди знову злягли. Вони закрилися і знову відкрилися. Це було років 6 чи 8 тому. Досі заклад працює", — заявив Клопотенко, поскаржившись на відсутність інституту репутації в Україні.

Відповідаючи на запитання ведучих, що він думає про цей скандал, кулінар сказав, що "так би не робив".

"Люди отруїлися. Ти закрив заклад. Викликав Державну споживчу службу. Вона б проаналізувала, зробила б якісь висновки, ти зробиш би свої висновки. Потім називаєш причину", — пояснює кулінар алгоритм дій на такий випадок.

Проблеми неминучі

Клопотенко зауважив, що через отруєння в Україні заклади не закривають. Натомість це допомагає привернути уваги суспільства. Мовляв, тепер "Китайський привіт" у всіх на вустах.

Євген Клопотенко прокоментував скандал з Мішою Кацуріним Фото: Instagram

"Якщо ти працюєш з їжею, то рано чи пізно когось отруїш", — підсумував Євген Клопотенко.

До слова, у закладі Міши Кацуріна отруїлися 118 гостей (разом із ним — 119), усі потерпілі їли сінгапурський чізкейк, який після цього виключили з меню.

"Як саме сальмонела потрапила в чізкейк, достеменно невідомо, ті яйця, які лабораторія забрала на тест, — стерильні", — зазначив власник.

Він також підтвердив, що в частини команди на момент відкриття ресторану у Львові не були готові медичні книжки. Утім, до отруєння це стосунку не має, бо ті, у кого медкнижок немає, — здорові.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Клопотенко розповів, що їли в потязі члени "коаліції охочих".

Суддя "МастерШеф" різко розкритикував корупцію в Україні.

А от Тіна Кароль прокоментувала меню Клопотенка і підколола Мандзюк.