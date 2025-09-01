"Рано или поздно кого-то отравишь": Клопотенко удивил реакцией на скандал с рестораном Кацурина

Кулинар отметил, что из-за отравления в Украине заведения не закрывают. Зато это помогает привлечь внимание общества. Мол, теперь "Китайский привет" у всех на устах.

Ресторатор и повар Евгений Клопотенко прокомментировал скандал с отравлением гостей во львовском заведении "Китайский привет" Миши Кацурина. По его версии, это не повод закрывать бизнес, однако реакция владельца ему не очень понравился. Свое мнение он озвучил в подкасте "Гуртом та Вщент" с ведущими Антоном Тимошенко и Сергеем Притулой.

Институт репутации

"Смотри, есть кейс "Евразии". Они тупо три раза... [попадали в скандал с отравлением — Ред.]. Один раз люди слегли — они закрылись. Через месяц открылись. Люди снова слегли. Они закрылись и снова открылись. Это было лет 6 или 8 назад. До сих пор заведение работает", — заявил Клопотенко, пожаловавшись на отсутствие института репутации в Украине.

Отвечая на вопрос ведущих, что он думает об этом скандале, кулинар сказал, что "так бы не делал".

"Люди отравились. Ты закрыл заведение. Вызвал Государственную потребительскую службу. Она бы проанализировала, сделала бы какие-то выводы, ты сделаешь свои выводы. Потом называешь причину", — объясняет кулинар алгоритм действий на такой случай.

Проблемы неизбежны

Евгений Клопотенко прокомментировал скандал с Мишей Кацуриным Фото: Instagram

"Если ты работаешь с едой, то рано или поздно кого-то отравишь", — подытожил Евгений Клопотенко.

К слову, в заведении Миши Кацурина отравились 118 гостей (вместе с ним — 119), все пострадавшие ели сингапурский чизкейк, который после этого исключили из меню.

"Как именно сальмонелла попала в чизкейк, доподлинно неизвестно, те яйца, которые лаборатория забрала на тест, — стерильные", — отметил владелец.

Он также подтвердил, что у части команды на момент открытия ресторана во Львове не были готовы медицинские книжки. Впрочем, к отравлению это отношения не имеет, потому что те, у кого медкнижек нет, — здоровы.

