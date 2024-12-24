"Сносит голову": Кароль прокомментировала меню Клопотенко и подколола Мандзюк

Певица Тина Кароль призвала кулинара Евгения Клопотенко остановиться. Она перечислила блюда, которые входят в его меню в "Укрзалізниці".

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Украинская певица Тина Кароль поделилась впечатлениями от меню, разработанного известным кулинаром Евгением Клопотенко, и подколола комикесу Леру Мандзюк. Об этом известно из рассказа, опубликованного 24 декабря на Instagram-странице звезды.

"Мои дорогие, и вот я в поезде. К сожалению, одна, но с моей подругой новой мы обязательно встретимся здесь", — отметила она, намекая на Мандзюк.

Кароль призналась, что поражена многообразием блюд по рецептам Клопотенко.

"Есть кое-что такое, что просто сносит голову набалдашник. Омлет из житомирских яиц, деруны из Карпат, крымскотатарский плов с говядиной, курица с подольским картофелем и овощами. И это все на ночь! Клопотенко, остановись", — заявила она.

Певица объяснила, что перечислила блюда из меню, доступного в поездах "Укрзалізниці".

Сам Клопотенко делился, что разработал меню для уважаемых гостей, которые путешествуют поездами "Укрзалізниці". Иногда блюда готовит он сам, а в основном — его рестораны. Кулинар поделился, что настоял на том, чтобы итальянскую делегацию угостили именно украинскими блюдами, а не пиццей, которую просили иностранцы. В результате итальянцы были довольны, что согласились попробовать новое для себя.

"У нас есть меню разработанное, там 10 блюд. И борщ, сырники, ребра, тушеные в квасе, десерт из запеченного яблока с брынзой. У нас просто ресторанное меню. Мы учили проводников подавать тарелки", — рассказывал Клопотенко.

Напомним, юмористка Лера Мандзюк публично раскритиковала Тину Кароль, поставив под сомнение ее "скромность". Комикеса вспомнила кадры, где певица занимается йогой в поезде, и назвала их "постановочными".

Кароль отреагировала на обвинения, что на самом деле не путешествует поездами. Она объяснила, что отсыпается в поездах и любит выпить там чаю. Кроме того, звезда предложила Мандзюк совместную поездку и даже предоставила на выбор несколько городов.