Тина Кароль высказалась о скандале с участником Нацотбора ENLEO, который слушает российскую музыку

Участник Национального отбора на "Евровидение-2025" ENLEO оказался в центре скандала из-за того, что слушает российских исполнителей, несмотря на войну в Украине. Продюсер отбора Тина Кароль прокомментировала ситуацию, отметив, что нарушений правил нет, но моральный аспект поведения артиста остается дискуссионным.

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Украинская певица и продюсер Национального отбора на "Евровидение-2025" Тина Кароль прокомментировала ситуацию вокруг одного из участников нынешнего Нацотбора на Евровидение Никиты Леонтьева, известного как ENLEO. Свое мнение артистка высказала в комментарии Славе Демину.

Скандал возник после того, как певец признался, что слушает российских исполнителей, в частности Oxxxymiron, несмотря на полномасштабную войну в Украине.

Кароль отметила, что этот вопрос впервые стал для нее известным во время интервью со Славой Деминым. По ее словам, ENLEO не нарушил правил Нацотбора, поскольку прослушивание российской музыки не является основанием для дисквалификации.

Однако, с моральной точки зрения, певица назвала поведение артиста не совсем корректным. Кароль отметила, что рэпер Oxxxymiron, творчеством которого восхищается ENLEO, является признанным "иноагентом" в РФ, поддерживал Украину и донатил на ВСУ. В то же время в списках прослушиваний Никиты обнаружили и других российских артистов, таких как ЛСП и Markul, что вызвало возмущение в сети.

"Правил он, по факту, не нарушил. Но с моральной точки зрения ситуация вызывает вопросы. Людей это тригерит, и это нормально, что они реагируют. Но решать должен оргкомитет. Как по мне, ENLEO выступил очень сильно на прослушивании, и у него есть все шансы пройти в финал", — прокомментировала Кароль.

Также певица напомнила, что только с 2022 года полностью перешла на исполнение песен на украинском языке, хотя до этого пела на русском, даже после 2014 года. Несмотря на критику, ENLEO остается одним из претендентов на участие в "Евровидении" и имеет поддержку Кароль благодаря своему музыкальному потенциалу.

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