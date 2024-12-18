Дональд Трамп кардинально сменил прическу (видео)

Знаменитая прическа Трампа, похожая на львиную гриву, стала его фирменным знаком и причиной домыслов и насмешек. После того как он постригся, у многих возникло недоумение и непонимание такого шага.

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Новоизбранный американский президент Дональд Трамп, которому осталось до инаугурации чуть больше месяца, перед новым приходом в Белый дом изменил свою прическу. Он избавился от своих длинных волос на затылке и предстал в своем гольф-клубе Trump International в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, с короткой стрижкой, пишет Newsweek.

На кадрах, опубликованных на X (ранее Twitter) сторонником Трампа Майклом Солакевичем волосы Трампа выглядят заметно короче, чем обычно.

Такая смена внешнего вида — серьезный вызов со стороны Трампа, знаменитая прическа которого, со взъерошенными волосами по бокам и сверху, создающая впечатление львиной гривы, была ключевым элементом его публичной персоны и бренда, вызывая как подражание, так и насмешки.

Сейчас журналисты гадают, было ли это намеренным шагом, или он просто на короткое время отказался от своей стандартной процедуры ухода за волосами.

Во время интервью в ФБР в мае 2022 года, связанного с утверждениями о том, что Трамп неправильно обращался с секретными документами в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде после того, как покинул Белый дом, республиканец был назван его личным помощником Уолтом Наутой "сборщиком" лака для волос. Дело привело бы к уголовным обвинениям против Трампа, но они были сняты в ноябре после того, как он был избран на второй срок в Белом доме.

В июне 2019-го Трампа сфотографировали с волосами, которые выглядели намного более плоскими и более зачесанными назад, чем обычно, во время посещения мемориального мероприятия в библейской церкви Маклина в Вене, штат Вирджиния, в память о жертвах стрельбы в Вирджиния-Бич 31 мая. Хотя это привлекло много внимания в социальных сетях, в последующие дни он быстро вернулся к своей стандартной прическе.

Дональд Трамп в церкви Маклина в Вене, штат Вирджиния, июнь 2019 года Фото: Getty

Республиканца неоднократно подозревали в том, что он носит парик, однако он опровергал эти домыслы.

"Как все знают, но ненавистники и неудачники отказываются признавать, я не ношу "парик". Мои волосы могут быть неидеальными, но они мои", – заявлял политик.

В интервью Rolling Stone в 2011 году Трамп объяснил, что он не зачесывает свои волосы вперед.

"На самом деле у меня неплохая линия роста волос. Если подумать, то она неплоха. Я имею в виду, что меня многие хвалят за прически. Но это не совсем зачесы. Это как бы немного вперед и назад. Я зачесываю их одинаково уже много лет. Одно и то же, каждый раз", – сказал он.

В прошлом году пластический хирург Гэри Линков предположил, что Трамп мог сделать пять пересадок волос в течение своей жизни, однако подтверждения этому нет.

Эволюция прически Дональда Трампа

Ранее Фокус писал, что Дональд Трамп стал "Человеком года 2024" по версии Time.