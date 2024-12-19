Известная российская модель погибла в Париже: подробности (фото)

Светлана Савицкая снималась для зарубежных глянцевых журналов и работала телеведущей на российских музыкальных каналах.

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Российская модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла в Париже. 34-летнюю манекенщицу насмерть сбил автомобиль в пешеходной зоне. Об этом пишет российское издание StarHit со ссылкой на знакомую погибшей.

По данным журналистов, Савицкую в столице Франции насмерть сбила машина, которая пыталась избежать лобового столкновения.

"Два авто навстречу на лобовое ехали. Один свернул резко и попал в пешехода. Им оказалась наша Света. Мама просит молиться за схождение ее светлой души каждого, кому она дорога и любима, 40 дней", — сказала изданию знакомая россиянки.

Близкие модели сообщили в ее личном блоге, что Савицкую будут хоронить на Троекуровском кладбище в Москве в понедельник 23 декабря.

Погибла российская модель Светлана Савицкая: что о ней известно

Будущая модель родилась 9 марта 1990 года. Училась в Российской академии музыки имени Гнесиных.

Савицкая строила карьеру за границей, появлялась на обложках модных журналов L'Officiel, Bazaar, Vogue и Glamour.

Также погибшая работала ведущей на российских каналах "Пятница!", Europa Plus TV и ЖАРА TV.

Кроме того, россиянка записывала собственные песни. Последний трек "Супермен" она выпустила в сентябре.

Светлана Савицкая снималась для модного журнала Bazaar Фото: Соцсети Савицкая позировала для зарубежных модных журналов Фото: Соцсети

Напомним, 17 декабря российские СМИ сообщили, что экс-супруг Анны Седоковой покончил с собой. Тело 32-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы нашли в московском отеле. Накануне он поздравил Седокову с днем рождения, а на заставке его смартфона обнаружили фото певицы и ее номер телефона с надписью "позвоните Анне".

В тот же день российская певица украинского происхождения Анна Седокова отреагировала на смерть Тиммы, опубликовав эмоциональное видео.

Фокус собрал новые детали о самоубийстве бывшего мужа Анны Седоковой. По данным российских СМИ, Янис изменял ей во время брака и шантажировал суицидом после развода.