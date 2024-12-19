Відома російська модель загинула в Парижі: подробиці (фото)

Світлана Савицька знімалася для закордонних глянцевих журналів і працювала телеведучою на російських музичних каналах.

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Російська модель і телеведуча Світлана Савицька загинула в Парижі. 34-річну манекенницю на смерть збив автомобіль у пішохідній зоні. Про це пише російське видання StarHit із посиланням на знайому загиблої.

За даними журналістів, Савицьку в столиці Франції на смерть збила автівка, яка намагалася уникнути лобового зіткнення.

"Два авто назустріч на лобове їхали. Один звернув різко і влучив у пішохода. Ним виявилася наша Свєта. Мама просить молитися за сходження її світлої душі кожного, кому вона дорога і кохана, 40 днів", — сказала виданню знайома росіянки.

Близькі моделі повідомили в її особистому блозі, що Савицьку хоронитимуть на Троєкурівському кладовищі у Москві в понеділок 23 грудня.

Загинула російська модель Світлана Савицька: що про неї відомо

Майбутня модель народилася 9 березня 1990 року. Навчалася в Російській академії музики імені Гнесіних.

Савицька будувала кар'єру за кордоном, з'являлася на обкладинках модних журналів L'Officiel, Bazaar, Vogue і Glamour.

Також загибла працювала ведучою на російських каналах "П'ятниця!", Europa Plus TV і ЖАРА TV.

Крім того, росіянка записувала власні пісні. Останній трек "Супермен" вона випустила у вересні.

Світлана Савицька знімалася для модного журналу Bazaar Фото: Соцмережi Савицька позувала для закордонних модних журналів Фото: Соцмережi

Нагадаємо, 17 грудня російські ЗМІ повідомили, що ексчоловік Анни Сєдокової покінчив із собою. Тіло 32-річного латвійського баскетболіста Яніса Тімми знайшли в московському готелі. Напередодні він привітав Сєдокову з днем народження, а на заставці його смартфону виявили фото співачки та її номер телефону з написом "зателефонуйте Анні".

Того ж дня російська співачка українського походження Анна Сєдокова відреагувала на смерть Тімми, опублікувавши емоційне відео.

Фокус зібрав нові деталі про самогубство колишнього чоловіка Анни Сєдокової. За даними російських ЗМІ, Яніс зраджував їй під час шлюбу та шантажував суїцидом після розлучення.