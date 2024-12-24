"Зносить голову": Кароль прокоментувала меню Клопотенка і підколола Мандзюк

Співачка Тіна Кароль закликала кулінара Євгена Клопотенка зупинитись. Вона перелічила страви, які входять до його меню в "Укрзалізниці".

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Українська співачка Тіна Кароль поділилась враженнями від меню, розробленого відомим кулінаром Євгеном Клопотенком, та підколола комікесу Лєру Мандзюк. Про це відомо з розповіді, опублікованої 24 грудня на Instagram-сторінці зірки.

"Мої любі, і ось я в потягу. На жаль, сама, але з моєю подругою новою ми обов’язково зустрінемось тут", — зазначила вона, натякаючи на Мандзюк.

Кароль зізналась, що шокована різноманіттям страв за рецептами Клопотенка.

"Є дещо таке, що просто зносить голову набакир. Омлет із житомирських яєць, деруни з Карпат, кримськотатарський плов з яловичиною, курка з подільською картоплею та овочами. І це все на ніч! Клопотенко, зупинись", — заявила вона.

Співачка пояснила, що перелічила страви з меню, доступного у потягах "Укрзалізниці".

Сам Клопотенко ділився, що розробив меню для поважних гостей, які подорожують потягами "Укрзалізниці". Іноді страви готує він сам, а здебільшого — його ресторани. Кулінар поділився, що наполіг на тому, аби італійську делегацію пригостили саме українськими стравами, а не піцою, яку просили іноземці. В результаті італійці були задоволені, що погодились спробувати нове для себе.

"У нас є меню розроблене, там 10 страв. І борщ, сирники, ребра, тушковані в квасі, десерт з запеченого яблука з бринзою. У нас просто ресторанне меню. Ми вчили провідників подавати тарілки", — розповідав Клопотенко.

Нагадаємо, гумористка Лєра Мандзюк публічно розкритикувала Тіну Кароль, поставивши під сумнів її "скромність". Комікеса згадала кадри, де співачка займається йогою у потязі, та назвала їх "постановочними".

Кароль відреагувала на звинувачення, що насправді не подорожує потягами. Вона пояснила, що відсипається у потягах та любить випити там чаю. Окрім того, зірка запропонувала Мандзюк спільну поїздку та навіть надала на вибір кілька міст.