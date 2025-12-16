Поддержите нас UA
Блюдо №1 на Сочельник: что готовят из фруктов, на которых варился узвар

Узвар, сушка
Евгений Клопотенко порекомендовал блюдо №1 на Сочельник | Фото: Pixels

Украинский кулинар Евгений Клопотенко рассказал о нестандартном блюде на Сочельник. Для этого нужно сохранить сушеные фрукты, которые остаются после приготовления компота.

Евгений Клопотенко поделился в TikTok (@klopotenko_chef) простым рецептом блюда на Сочельник. Для этого нужны сухофрукты, сахар или мед, пшено и замороженные вишни. По словам кулинара, на все про все уйдет совсем немного времени. Фокус обратил внимание на советы шефа.

"Это блюдо номер 1... А бывает такое, что вы узвар сварили, а от узвара остались отваренные фрукты? Думаешь: выбрасывать или не выбрасывать? Я вам говорю: ни в коем случае не выбрасывайте, потому что есть одно блюдо под названием "засыпанная", — рассказывает повар.

Ингредиенты:

  • 200 г сухофруктов;
  • 350 мл воды;
  • 100 г сахара или меда;
  • 100 г пшена;
  • 100 г замороженных вишен;
  • 1-2 ст. л. сахара.
Приготовление:

Достаньте вишни размораживаться. Пшено залейте горячей водой, чтобы избавить его от горечи. Получается очень вкусная и питательная каша.

Из фруктов можно приготовить вкусную кашу
Фото: Pixels

"А у меня бабушка на Луганщине перемалывала на мясорубку яблоки сушеные, добавляла сахар и лепила с такой начинкой пирожки и выпекала их в печи, которую натапливала дровами", — написала одна из зрительниц.

Другая добавила: "Какой вы молодец! Моя бабушка готовила пшено с сухофруктами в Запорожской области. Это действительно наше блюдо".

"Люди старшие, пережив голод, относились к еде осторожно, ничего не выбрасывали. Да и детей было много, надо было что-то придумывать. А здесь все перемешал, добавил сахара, или меда и уже вкусности. Рецепт интересный, спасибо", — отметила следующая пользовательница.

Видео Евгения Клопотенко собрало более четырех тысяч лайков, много репостов и других реакций.

