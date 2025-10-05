Никакого Клопотенко: повариха в школе рассказала, чем на самом деле кормят детей (фото)

Женщина, которую зовут Мария, рассказывает в своем TikTok-блоге о питании школьников. По ее словам, блюда питательные, полезные и вкусные, хотя и далеко не всегда приготовленные по рекомендациям известного украинского кулинара Евгения Клопотенко.

Мария начала снимать видео относительно недавно, но сразу с большим успехом. Каждый ее ролик собирает тысячи просмотров и комментариев от зрителей. Женщина за кадром рассказывает об особенностях своей работы, рецептах вкусных и питательных блюд, а также отвечает на вопросы и комментирует реформу школьного питания, о которой все столько говорили. Подробнее о ее позиции, — узнавайте в публикации Фокуса.

"Развеиваю мифы о школьном питании. Многие люди думают, что мы готовим по меню Клопотенко, но нет — такого меню не существует. В каждой школе разрабатывает меню администрация в соответствии с нормами, а Евгений написал только сборник рецептов и рекомендаций. То есть это можно назвать скорее советчиком", — объясняет Мария.

Простые и доступные продукты

Повариха утверждает, что на самом деле рацион школьников состоит из простых и доступных продуктов: крупы, овощи, мясо, рыба, молочные изделия. "Никакой экзотики или дорогих ингредиентов. Все то, что и было раньше в школьных столовых, но приготовленное современнее и здоровее", — говорит она.

Повариха утверждает, что на самом деле рацион школьников состоит из простых и доступных продуктов Фото: TikTok

Также она ответила на самые частые вопросы от подписчиков: в частности, относительно использования соли и сахара (норма соли действительно уменьшилась с 7 граммов до одного, а сахара — вдвое); стандартного меню (на самом деле в каждой школе разное меню, хотя есть базовые нормы, разработанные Министерством здравоохранения и утвержденные Кабинетом министров); контроля со стороны родителей (они могут стать членами комитета и влиять на формирование меню для детей).

Рацион для школьников четко регламентирован Фото: TikTok

"Мы все стараемся для ваших детей, а некоторые обесценивают чужой труд и поливают грязью", — отметила в одном из последних видео Мария.

Что пишут люди?

"Вкус еды в учебном заведении зависит от совести поваров и администрации. Если украсть все, кроме перловки, то вкусно и не получится. Если все овощи, фрукты, мясо, крупы и т.д. в наличии, то вполне вкусно может получиться даже с рекомендациями", — написала одна из участниц обсуждения;

"У нас в сельском детском саду тоже готовят по Клопотенко, детки едят даже то, что дома не едят. Все зависит от повара", — добавляет другая;

Отзывы пользователей сети о школьном меню Фото: TikTok Отзывы пользователей сети о школьном меню Фото: TikTok

"Участвовал в оформлении технических карт для разных возрастных групп. Там много неплохих блюд. И сборник Клопотенко очень толковый во многом. Но у нас, как всегда, реформы всего проводят через одно место. Придумайте идеальное меню для детей и дайте его реализовать поварам садиков и школ, у которых мизерная зарплата (а ответственность колоссальная), и результат вполне ожидаемый. Вот почему часто бывает "невкусно", "не красиво" и т.п. Начинать реформы надо снизу и в первую очередь — с зарплат", — добавил следующий пользователь.

