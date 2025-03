Продукты на всю неделю за 5 евро: как журналистка из Бельгии покупает еду за копейки (фото)

36-летняя экологическая журналистка и путешественница Таня Гендель три года назад эмигрировала из Беларуси в Бельгию, где теперь живет вместе со своим партнером. Женщина побывала в 70-ти странах мира и любит делиться своим опытом, в частности, как сэкономить бюджетному туристу.

Фокус расспросил Таню, действительно ли в Европе можно питаться за 4-5 евро в неделю, почему местные не отапливают квартиры даже зимой и ходят дома обутые?

Это правда, что в Бельгии можно полноценно питаться за 5 евро в неделю?

— Да, но сразу замечу, что делаю это не из-за материальных трудностей. Я начала путешествовать бюджетно еще в студенческие годы. Тогда у меня и сформировалась эта привычка. Сейчас могу позволить себе все, что мне хочется, но иногда так развлекаюсь. Почему бы не сэкономить, когда есть такая возможность?

Еда за копейки в супермаркетах

Как можно сэкономить на еде?

— Например, зайти на популярное приложение Too Good To Go. Идея заключается в том, что местные магазины и рестораны в конце дня предлагают большие скидки на нераспроданные товары, срок годности которых истекает. Готовят наборы с "сюрпризом" и люди покупают их за 4-5 евро. Вам может попасться как большой ассортимент продуктов (мясо, рыба, морепродукты), так и что-то не очень нужное. Уж как повезет!

В рамках бесплатной программы по озеленению города власти дарят всем желающим кустик или дерево — волонтеры его сажают Фото: Таня Гендель

Вы часто покупали эти наборы?

— Был период, когда покупала довольно часто, особенно, когда приложение только появилось. Можно сказать, что это своего рода некий азарт, как игра в беспроигрышную лотерею. Каждый раз получаешь сюрприз. Кстати, все, что попадалось, мы с партнером почти всегда съедали. Потом, конечно, я немного перегорела к этому развлечению… Кстати, это не единственная возможность. В Генте, где я живу, работает еще одна похожая инициатива — "Сохраним еду". Есть несколько точек по городу, куда волонтеры в 6 вечера привозят нераспроданные товары из разных заведений. Там можно стать в живую очередь возле столиков с овощами, фруктами, мясом, молочной продукцией и найти что-то полезное для себя. Это все стоит символическую сумму — всего 1 евро.

Пакеты с сюрпризом внутри

Бывало такое, что вы срывали "джекпот"?

— Да, однажды я набрала там продуктов на общую сумму 84 евро. Взяла креветки, мидии, лосось, суши, а также ягоды, которые здесь очень дорогие (клубника, малина, черника). Конечно, кое-что приходилось перебирать и выбрасывать, но в целом это очень выгодно. Ну и надо помнить, что срок годности всего этого набора идет преимущественно на часы, поэтому следует быть осторожным. Я еще ни разу не отравилась, но однажды у моих друзей такое случалось. Ничего серьезного на самом деле — в больницу не обращались, хотя и пришлось немного посидеть в уборной.

На что бельгийцы больше всего тратят денег? Аренда жилья, наверное?

— У моего партнера свой дом, оформленный в ипотеку на 40 лет, поэтому мы не арендуем. Если бы пришлось, то это, конечно, существенная часть расходов. Например, средняя зарплата здесь где-то 2000 евро, а отдельная квартира может обойтись в 1200 евро, поэтому одному человеку достаточно сложно держаться на плаву. Значительно легче, когда в паре.

Что с транспортом?

— Не очень дешевый — одна поездка обойдется в 3 евро, хотя можно покупать проездной и немного сэкономить. Местные, кстати, тоже считают, что это довольно дорого, поэтому предпочитают велосипеды.

Бельгийцы часто ездят на велосипедах Фото: Таня Гендель

Рождаются с кирпичом в животе

А что для них главное в жизни? Понятно, что все люди разные, но в целом.

— Думаю, семья. Российская пропаганда рассказывает всякие глупости о европейцах, но для них семейная и свой дом — самая большая ценность. У них даже есть поговорка: "Все бельгийцы рождаются с кирпичом в животе". То есть это именно тот первый кирпич, с которого ты начнешь возводить свой дом. Также у них общепринято иметь трех и более детей. Я в свое время обратила внимание на рекламу, то большая семья очень часто фигурирует на картинках. Кроме того, мужчины активно участвуют в воспитании малышей: водят в школу, на кружки, готовят и убирают.

Гент, Бельгия Фото: Таня Гендель

У нас принято рано жениться, а как у них?

— Значительно позже. У моего партнера двое детей от предыдущего брака. Он всегда мечтал стать папой, но реализовал это по нашим меркам довольно поздно — в 36 лет. Вообще здесь часто можно увидеть мужчин за 40 с колясками, потому что они сначала делают карьеру, решают вопрос с жильем, а уже потом думают о потомстве.

Коллега в университете сменил пол

Какое отношение к ЛГБТ-сообществу? На этом вопросе часто паразитирует российская пропаганда.

— В Бельгии часто можно увидеть на улице однополые пары, которые держатся за ручку. На это уже давно никто не обращает внимание. К примеру, мой муж работает в университете и знает коллегу, который совершил трансгендерный переход. Теперь это женщина, которая ходит на работу и никаких проблем с этим нет. Более того, в правительстве есть трансгендерный человек — министр по делам госслужбы и государственных организаций Петра Де Суттер.

У вас был "культурный шок" после переезда в Бельгию? Что больше всего удивило?

— Много чего на самом деле. У них не очень принято отапливать помещение даже зимой — это считается нерациональными затратами. В лучшем случае бывает +15-16 градусов выше нуля, но им вполне нормально — они не мерзнут, потому что привыкли к таким условиям с детства. Дома ходят в обуви. Я своего мужа отучила, потому что мне такое не нравится. Хотя для их общества — это норма.

Насколько для них в приоритете уход за собой?

— Не могу сказать, что они на этом зацикливаются. Если увидите на улице женщину на каблуках, то это, скорее всего, славянка. Как правило, они одеваются так, чтобы было комфортно: простая прическа, джинсы, водолазка и кроссовки.

Гордятся двумя работами

Насколько с бельгийцами легко подружиться?

— Ну они довольно закрытые люди. В общем дружелюбные — улыбаются, могут мило поболтать с незнакомцем, но особо к себе не подпускают. И это не только в отношении иностранцев, но и между своими. Мне показалось, что у них принято дружить в школьные и студенческие годы, а потом заводят семью, появляются дети — и общение с друзьями отходит на второй план. К тому же это очень работящая нация: например, они очень гордятся, что имеют две работы. Свободного времени у них почти нет. Когда предлагаешь пообедать вместе, могут согласиться через три месяца, потому что весь график забит.

Таня говорит, что бельгийцы очень дружелюбны, но близко к себе не подпускают Фото: Таня Гендель

Вы много путешествовали. Какая страна вам больше всего нравится?

— Пожалуй, мое любимое направление — это Африка. Именно туда меня больше всего тянет. Нравится эта экзотика и атмосфера, хотя я не могу объяснить конкретно почему.

