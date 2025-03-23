Украина сыграла с Бельгией ответный матч в плей-офф Лиги наций: детали матча (фото)

23 марта в бельгийском Генке на "Сегека-Арена" состоялся ответный матч плейоф Лиги наций между сборными Бельгии и Украины. Первый матч между командами завершился со счетом 3-1 в пользу "сине-желтых".

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Сборные Украины и Бельгии встретились на поле "Сегека-Арена" в бельгийском Генке, чтобы определить победителя плей-офф Лиги наций. По итогам первого тайма счет завершился ничьей — 0:0, а во втором тайме украинская сборная пропустила 3 гола. О подробностях игры национальной сборной рассказывает Фокус.

Плей-офф Лиги наций — игра Украина-Бельгия

Первый тайм

Уже с первых минут матча бельгийцы бросились в атаку, однако мяч вылетел за пределы поля. Соперник был настроен решительно и старался максимально атаковать, не давая украинцам перехватить мяч.

На 8-й минуте матча в игру вступил Лунин. Опасный момент: Менье попытался пробить по воротам, однако украинский голкипер отыграл великолепно и не допустил удара.

На 12-й минуте Забарный получил желтую карточку: был вынужден фолить, потому что поскользнулся. По итогам первой трети матча бельгийцы продолжали давить.

Во время 18-й минуты украинская сборная пошла в контатаку: Судаков успешно протащил мяч к воротам, однако промахнулся с последней передачей мяча Ванату.

На 25-й минут украинская сборная имела шанс успешно атаковать противника: Ванат выбил бельгийцев из колеи, однако до гола не дошло. Зато удачно атаковал Гуцуляк, который отдал мяч Калюжному, а тот — Зинченко, который пробил по воротам соперника. После этого Зинченко показали желтую карточку.

На 40-й минуте останавливал игру рефери. Какой-то конфликт возник у Лукаку и Сватка, однако судья их утихомирил, игра продолжилась.

Перед завершением первого тайма Гуцуляк получил желтую карточку, потому что помешал бельгийцам разыграть свободный удар.

В 22:35 первый тайм завершился со счетом 0:0.

Статистика от FlashScore:

Статистика от FlashScore

Второй тайм

Игроки вернулись на поле и в 22:51 стартовал второй тайм.

Сборная, начало 2-го тайма

Сразу после начала рефери приостановил игру: Ванакен грубо сыграл против Миколенко, арбитр зафиксировал фол.

На 48-й минуте матча Кастань попытался опасно пробить по воротам Украины после углового: к счастью, ударил выше.

На 51-й минуте снова был опасный момент для украинской команды: Доку прострелил в центр штрафной, Ванакен пробовал атаковать ворота с расстояния нескольких метров, однако украинский голкипер показал великолепную игру.

Во время 58-й минут матча Ванату показали желтую карточку: все из-за того, что форвард очень грубо сыграл против Доку.

Опасный момент для украинцев на 62-й минуте матча: Бельгийцы перехватили мяч у Зинченко и отдали Лукаку. Матвиенко сдержал соперников.

На следующей минуте Лукаку не удалось попасть по пустым воротам украинцев на малом расстоянии.

На 67-й минуте на поле выходят Довбик, Цыганков и Михайличенко, а Ванат, Судаков и травмированный Миколенко покидают арену.

70-я минута матча: бельгийцы забивают гол и открывают счет, 1:0 в пользу соперника. Забил де Кейпер.

75-я минута тоже выдалась успешной для бельгийцев: Лукаку забил второй гол, счет 2:0 в пользу Бельгии.

На 77-й минуте Довбик пытался забить головой, однако бельгийский голкипер спас ворота.

Во время 79-й минуты бельгийцы продолжили давить на украинскую сборную, однако Лунину удалось спасти команду от третьего пропущенного удара по воротам.

На 86-й минуте Ромелу Лукаку убежал от Александра Сватка и забил гол: счет 3:0 в пользу Бельгии.

Арбитр компенсировал 3 минуты до игры. Бельгия заработала угловой, на 90+4 минуте Ванакен получил желтую карточку за грубую игру локтем.

Матч закончился поражением для украинской сборной: счет после окончательного свистка 3:0 в пользу команды Бельгии.

По сумме двух игр Бельгия лидирует с общим счетом 4:3 и тем самым выходит в дивизион "А". Украина взамен остается в дивизионе "В".

Ранее 20 марта обе команды провели первую встречу в рамках плейоф Лиги Наций. Тогда "сине-желтые" победили бельгийскую сборную со счетом 3-1, а второй тайм сборной стал одним из лучших за последние несколько игр подопечных Сергея Реброва.

Также сообщалось, что Милевский рассказал о встрече с работниками ТЦК. Бывший игрок сборной сообщил, что поехал с утра за шампанским, и на заправку приехал бус с военными. Он готовился к тому, что видел в соцсетях, но уже через несколько минут сидел в такси.