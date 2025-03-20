Украина сыграла с Бельгией в плей-офф Лиги Наций: национальная сборная разгромила противника, детали (видео)

В Испании состоялась первая отборочная игра Украина-Бельгия, второй матч — 23 марта. По итогам встреч определяется, какая сборная выйдет на плей-офф Лиги наций, а это сулит лучшие шансы во время жеребьевки отбора Евро-2028.

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Сборные Украины и Бельгии встретились на поле "Нуэва Кондомина" в Испании, чтобы побороться за место в дивизионе А Лиги наций. По итогам первого тайма счет 0-1 в пользу Бельгии, а в следующем тайме украинская сборная сумела одержать победу у противника, забив 3 гола в ворота. О подробностях игры национальной сборной рассказывает Фокус.

Плей-офф Лиги наций — игра Украина-Бельгия

Первый матч встречи украинцев и бельгийцев завершился со счетом 1-0 в пользу противников. Гол забил нападающий Ромелу Лукаку, получив пас от полузащитника Кевина Де Брейне. Де Брейне выполнял штрафной удар в сторону украинских ворот из-за нарушения правил левым защитником Виталием Миколенко. Мяч влетел в ворота на 40-й минуте матча.

В 22:50 часов стартовал 2-й тайм. Зинченко пробил со штрафного в штангу, поле покинули Сыч, Шапаренко и Яремчук. В 23:11 украинская команда забила первый гол в ворота противника: его осуществил Алексей Гуцуляк, который сравнял счет в матче.

На 73-й минуте матча украинская сборная забила 2 гол в ворота противника. Удар выполнил Влад Ванат и вывел команду вперед.

Во время 77-й минуты матча Украина забила угловой. После подачи с угла от Судакова, Зинченко пробил слета — еще один угловой удар. После этого атака продолжалась, ее подхватил Илья Забарный, которому удалось завершить ее точным ударом в упор в ворота бельгийской команды.

В конце рефери компенсировал 4 минуты, на 2-й команда Бельгии заработала угловой удар. После подачи с угла поля украинцы отбили мяч подальше, однако Бельгия атаковала вторым темпом. Однако это не спасло противника — Украина выиграла в матче.

Отметим, в июне 2024 года сборная Украины уже встречалась с бельгийцами. На Евро-2024 украинцы завершили встречу со счетом 0-0. По итогам серии матчей команда завершила участие в чемпионате и наблюдала за ходом событий с трибун. Тем временем 15 июля состоялся финал Евро-2024, в котором определился новый чемпион Европы — им стала сборная Испании. Испанцы выиграли у Британии со счетом 2-1. Благодаря этой победе Испания в четвертый раз стала обладателем еврокубка.

Между тем в ноябре 2024 года Украина сыграла с Албанией за шанс остаться в пределах дивизиона С. Игра состоялась в Тиране и завершилась со счетом 2-1 в пользу 2-1.

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