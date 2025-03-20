Україна зіграла з Бельгією у плей-офф Ліги Націй: національна збірна розгромила противника, деталі (відео)

В Іспанії відбулась перша відбіркова гра Україна-Бельгія, другий матч — 23 березня. За підсумками зустрічей визначається, яка збірна вийде на плей-офф Ліги націй, а це обіцяє кращі шанси під час жеребкування відбору Євро-2028.

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Збірні України та Бельгії зустрілись на полі "Нуева Кондоміна" в Іспанії, щоб поборотись за місце у дивізіоні А Ліги націй. За підсумками першого тайму рахунок 0-1 на користь Бельгії, а в наступному таймі українська збірна зуміла вибороти перемогу у супротивника, забивши 3 голи у ворота. Про подробиці гри національної збірної розповідає Фокус.

Плей-офф Ліги націй — гра Україна-Бельгія

Перший матч зустрічі українців та бельгійців завершився з рахунком 1-0 на користь супротивників. Гол забив нападник Ромелу Лукаку, отримавши пас від напівзахисника Кевіна Де Брейне. Де Брейне виконував штрафний удар у бік українських воріт через порушення правил лівим захисником Віталієм Миколенко. М'яч влетів у ворота на 40-й хвилині матчу.

Об 22:50 годині стартував 2-й тайм. Зінченко пробив зі штрафного у штангу, поле залишили Сич, Шапаренко та Яремчук. Об 23:11 українська команда забила перший гол у ворота супротивника: його здійснив Олексій Гуцуляк, який зрівняв рахунок у матчі.

На 73-й хвилині матчу українська збірна забила 2 гол у ворота супротивника. Удар виконав Влад Ванат і вивів команду уперед.

Під час 77-ї хвилини матчу Україна забила кутовий. Після подачі з кута від Судакова, Зінченко пробив зльоту — ще один кутовий удар. Після цього атака тривала, її підхопив Ілля Забарний, якому вдалося завершити її точним ударом упритул у ворота бельгійської команди.

Наприкінці рефері компенсував 4 хвилини, на 2-й команда Бельгії заробила кутовий удар. Після подачі з кута поля українці відбили м'яч подалі, однак Бельгія атакувала другим темпом. Однак це не врятувало супротивника — Україна виграла у матчі.

Зазначимо, у червні 2024 року збірна Україна вже зустрічалась з бельгійцями. На Євро-2024 українців завершили зустріч з рахунком 0-0. За підсумками серії матчів команда завершила участь у чемпіонаті і спостерігала за перебігом подій з трибун. Тим часом 15 липня відбувся фінал Євро-2024, у якому визначився новий чемпіон Європи — ним стала збірна Іспанії. Іспанці виграли у Британії з рахунком 2-1. Завдяки цій перемозі Іспанія в четверте стала володарем єврокубка.

Тим часом у листопаді 2024 року Україна зіграла з Албанією за шанс залишитись в межах дивізіону С. Гра відбулась в Тирані та завершилась з рахунком 2-1 на користь 2-1.

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