Голову Федерації футболу засудили за насильницький поцілунок футболістки (відео)

Прокуратура вимагала для 47-річного чоловіка двох з половиною років тюремного ув'язнення, але йому присудили штраф і виплату компенсації потерпілій.

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В Іспанії засудили Колишнього голову Королівської федерації футболу Луїса Рубіалеса через сексуальне насильство по відношенню до переможниці чемпіонату світу серед жінок Дженніфер Ермосо. Під час нагородження він поцілував дівчину, не спитавши її згоди. Про це пише CNN.

Суд призначив чоловікові штраф у розмірі 11 270 доларів США, які мають виплачуватися щоденними платежами по 21 долару протягом 18 місяців, але виправдав його у примусі до поцілунку. Суддя назвав подію "спорадичним актом".

Прокуратура вимагала для 47-річного чоловіка двох з половиною років тюремного ув'язнення, але рішення передбачає, що він уникне тюремного ув'язнення.

Рубіалеса також зобов’язали виплатити 3130 доларів США компенсації Ермосо "моральної шкоди" та той факт, що це побачили тисячі людей на стадіоні та тисячі людей, які дивилися по телевізору.

Постанова також заборонила Рубіалес наближатися до Ермосо на відстань 200 метрів і спілкуватися з нею протягом одного року.

Також виправдали трьох осіб з комітету, які вимагали, аби жінка розповіла, що її ніхто не змушував до поцілунку.

Як пише видання, інцидент затьмарив першу в історії національну перемогу на Чемпіонаті світу з футболу серед жінок і серйозно вплинув на життя Гермосо.

"Я знала, що мене цілував мій бос, і це не повинно відбуватися в будь-якому соціальному чи робочому середовищі", — сказала постраждала у суді.

Вона додала, що це був момент, який зіпсував один із найщасливіших днів у її житті.

Рубіалес, який пізніше пішов у відставку з поста глави федерації, заявив, що запитав у Ермосо дозволу, перш ніж поцілувати її. Ермосо сказала, що на поцілунок не погоджувалася.

Наслідки інциденту спричинили протести по всій Іспанії та викликали дебати навколо культури женоненависництва в спорті, а також у ширшому іспанському суспільстві.

Нагадаємо, що студентка КНУКіМ розповіла, що ректор закладу освіти, народний артист України Михайло Поплавський пропонував їй зіграти в більярд, де програш означав сплату або грошима, або поцілунком.