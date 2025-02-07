Пропонував грати у більярд "на поцілунок": колишня студентка звинуватила Поплавського в домаганнях

За словами колишньої студентки вишу, вона прийшла до приймальні просити про місце у гуртожитку, "на яке і так мала право". Дівчина стверджує, що її відвезли за Київ, де ректор КНУКіМ начебто домагався її. Наразі ці звинувачення артист не коментував.

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Випускниця Київського національного університету культури і мистецтв Владислава Коренная у межах руху #НеМовчи поділилася історією про інцидент, що стався під час її навчання. У Facebook вона розповіла, що ректор КНУКіМ, доктор педагогічних наук, професор, народний артист України Михайло Поплавський пропонував їй зіграти в більярд, де програш означав сплату або грошима, або поцілунком.

У дописі Коренная не вказувала імені, але у відповідях на коментарі акторки Єлизавети Цілик підтвердила, що йдеться про Михайла Поплавського.

Коментарі під дописом Владислави Коренної у Facebook Фото: Скриншот

Дівчина детально описала події того вечора. За її словами, під час локдауну в січні вона їхала в автомобілі, коли охоронець попросив її увімкнути "режим польоту" на телефоні. На питання навіщо їй відповіли "щоб не шукали". Коренная зрозуміла, що транспорт виїхав за межі Києва.

Прибувши на місце, її провели в кімнату, оформлену як гостьова, де були халат і ванна кімната. За вечерею їй запропонували випити коньяк Hennessy, а після відмови почали ображати.

"Ми сідаємо за стіл, мені наливають Hennessy і кажуть пити на голодний шлунок, я відмовляюсь — мене криють матом. Розкладають переді мною кілька телефонів і починають дзвонити підлеглим, вимикаючи мікрофон і розповідаючи мені кого він, коли і як. І що всі жінки, які займають посади просто "тр*х*лися" з ним. Hennessy я розбавляю колою, слухаю що "на таких як я лише алкоголь переводити", заварюють чай і кажуть пити на брудершафт. Коли я відхиляюсь аби мене не поцілували — ступор, почервоніння і мене знову криють матом", — переповіла дівчина.

Колишня студентка звинуватила Михайла Поплавського в сексуальних домаганнях Фото: Скриншот Колишня студентка звинуватила Михайла Поплавського в сексуальних домаганнях Фото: Скриншот

За словами Коренної, далі їй запропонували зіграти в більярд.

"Потім треба йти грати в більярд "на поцілунок або на 100$" (уточнення: я мала у кишені 500 гривень і прийшла в приймальню попросити дати місце в гуртожитку на яке і так мала право). Я відповідаю вкотре, що цього не буде і можу лише віддати останні 500 гривень)) Але схема гри дуже проста — якщо шар потрапляє в лузу, то поцілунок. І так години дві", — зазначила дівчина.

Коренная пише, що попросила поїхати. Їй викликали водія. Наступного дня, за словами дічини, їй зателефонували з пропозицією взяти участь у зйомках TikTok-відео для університету.

Фото: Скриншот

"На ранок я страшенно боялася, що мене відрахують, якщо я не зателефоную. І я зателефонувала, сказала, що захворіла і не хочу нікого заражати. Локдаун був тоді дуже доречним. А ситуацію я боялася розповідати, лише серед своїх. Та як виявилося, я дуже класно вислизнула. Бо були дівчата з якими це сталося у 17 і все було не так скромно, як в мене", — підсумувала вона.

Реакція Михайла Поплавського

Михайло Поплавський наразі не коментував ці звинувачення. У Київському національному університеті культури і мистецтв також не відреагували на допис колишньої студентки.

Фокус опублікує реакцію президента та університету щойно вона з'явиться.

Нагадаємо, 20 січня у мережу виклали відео, на якому студентка Київського національного університету театру кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого анонімно звинуватила в домаганнях режисера, викладача університету та керівника "Молодого театру" Андрія Білоуса. 28 січня його відсторонили від роботи у театрі.

30 січня доцента ІІ кафедри акторського мистецтва та режисури драми КНУТКіТ Юрія Висоцького звинуватили у принижені студентів та порушенні їх особистих кордонів.