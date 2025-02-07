Предлагал играть в бильярд "на поцелуй": бывшая студентка обвинила Поплавского в домогательствах

По словам бывшей студентки вуза, она пришла в приемную просить о месте в общежитии, "на которое и так имела право". Девушка утверждает, что ее увезли за Киев, где ректор КНУКиИ якобы домогался ее. Пока эти обвинения артист не комментировал.

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Выпускница Киевского национального университета культуры и искусств Владислава Коренная в рамках движения #НеМовчи поделилась историей об инциденте, произошедшем во время ее обучения. В Facebook она рассказала, что ректор КНУКиИ, доктор педагогических наук, профессор, народный артист Украины Михаил Поплавский предлагал ей сыграть в бильярд, где проигрыш означал оплату или деньгами, или поцелуем.

В заметке Коренная не указывала имени, но в ответах на комментарии актрисы Елизаветы Цилык подтвердила, что речь идет о Михаиле Поплавском.

Комментарии под сообщением Владиславы Коренной в Facebook Фото: Скриншот

Девушка подробно описала события того вечера. По ее словам, во время локдауна в январе она ехала в автомобиле, когда охранник попросил ее включить "режим полета" на телефоне. На вопрос зачем ей ответили "чтобы не искали". Коренная поняла, что транспорт выехал за пределы Киева.

Прибыв на место, ее провели в комнату, оформленную как гостевая, где были халат и ванная комната. За ужином ей предложили выпить коньяк Hennessy, а после отказа начали оскорблять.

"Мы садимся за стол, мне наливают Hennessy и говорят пить на голодный желудок, я отказываюсь — меня ругают матом. Раскладывают передо мной несколько телефонов и начинают звонить подчиненным, выключая микрофон и рассказывая мне кого он, когда и как. И что все женщины, которые занимают должности просто "тр*х*лись" с ним. Hennessy я разбавляю колой, слушаю что "на таких как я только алкоголь переводить", заваривают чай и говорят пить на брудершафт. Когда я отклоняюсь чтобы меня не поцеловали — ступор, покраснение и меня снова кричат матом", — пересказала девушка.

Бывшая студентка обвинила Михаила Поплавского в сексуальных домогательствах Фото: Скриншот Бывшая студентка обвинила Михаила Поплавского в сексуальных домогательствах Фото: Скриншот

По словам Коренной, далее ей предложили сыграть в бильярд.

"Потом надо идти играть в бильярд "на поцелуй или на 100$" (уточнение: я имела в кармане 500 гривен и пришла в приемную попросить дать место в общежитии на которое и так имела право). Я отвечаю в очередной раз, что этого не будет и могу только отдать последние 500 гривен)) Но схема игры очень проста — если шар попадает в лузу, то поцелуй. И так часа два", — отметила девушка.

Коренная пишет, что попросила поехать. Ей вызвали водителя. На следующий день, по словам дичиной, ей позвонили с предложением принять участие в съемках TikTok-видео для университета.

Фото: Скриншот

"На утро я ужасно боялась, что меня отчислят, если я не позвоню. И я позвонила, сказала, что заболела и не хочу никого заражать. Локдаун был тогда очень кстати. А ситуацию я боялась рассказывать, только среди своих. Но как оказалось, я очень классно ускользнула. Потому что были девушки с которыми это произошло в 17 и все было не так скромно, как у меня", — подытожила она.

Реакция Михаила Поплавского

Михаил Поплавский пока не комментировал эти обвинения. В Киевском национальном университете культуры и искусств также не отреагировали на сообщение бывшей студентки.

Фокус опубликует реакцию президента и университета как только она появится.

Напомним, 20 января в сеть выложили видео, на котором студентка Киевского национального университета театра кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого анонимно обвинила в домогательствах режиссера, преподавателя университета и руководителя "Молодого театра" Андрея Билоуса. 28 января его отстранили от работы в театре.

30 января доцента II кафедры актерского искусства и режиссуры драмы КНУТКиТ Юрия Высоцкого обвинили в унижении студентов и нарушении их личных границ.