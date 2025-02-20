Главу Федерации футбола осудили за насильственный поцелуй футболистки (видео)

Прокуратура требовала для 47-летнего мужчины двух с половиной лет тюремного заключения, но ему присудили штраф и выплату компенсации потерпевшей.

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В Испании осудили бывшего главу Королевской федерации футбола Луиса Рубиалеса из-за сексуального насилия по отношению к победительнице чемпионата мира среди женщин Дженнифер Эрмосо. Во время награждения он поцеловал девушку, не спросив ее согласия. Об этом пишет CNN.

Суд назначил мужчине штраф в размере 11 270 долларов США, которые должны выплачиваться ежедневными платежами по 21 доллару в течение 18 месяцев, но оправдал его в принуждении к поцелую. Судья назвал произошедшее "спорадическим актом".

Прокуратура требовала для 47-летнего мужчины двух с половиной лет тюремного заключения, но решение предусматривает, что он избежит тюремного заключения.

Рубиалеса также обязали выплатить 3130 долларов США компенсации Эрмосо "морального ущерба" и тот факт, что это увидели тысячи людей на стадионе и тысячи людей, которые смотрели по телевизору.

Постановление также запретило Рубиалес приближаться к Эрмосо на расстояние 200 метров и общаться с ней в течение одного года.

Также оправдали трех человек из комитета, которые требовали, чтобы женщина рассказала, что ее никто не заставлял к поцелую.

Как пишет издание, инцидент затмил первую в истории национальную победу на Чемпионате мира по футболу среди женщин и серьезно повлиял на жизнь Гермосо.

"Я знала, что меня целовал мой босс, и это не должно происходить в любой социальной или рабочей среде", — сказала пострадавшая в суде.

Она добавила, что это был момент, который испортил один из самых счастливых дней в ее жизни.

Рубиалес, который позже ушел в отставку с поста главы федерации, заявил, что спросил у Эрмосо разрешения, прежде чем поцеловать ее. Эрмосо сказала, что на поцелуй не соглашалась.

Последствия инцидента вызвали протесты по всей Испании и вызвали дебаты вокруг культуры женоненавистничества в спорте, а также в более широком испанском обществе.

Напомним, что студентка КНУКиИ рассказала, что ректор учебного заведения, народный артист Украины Михаил Поплавский предлагал ей сыграть в бильярд, где проигрыш означал оплату или деньгами, или поцелуем.