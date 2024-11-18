Албанія – Україна: де дивитись вирішальний для збірної матч в Лізі націй 2024 і які ставки

Команді "синьо-жовтих" потрібна перемога, щоб не залишити ігри до Дивізіону С. Нині Україна посідає останнє місце в межах своєї групи.

19 листопада відбудеться вирішальний матч між Україною та Албанією в межах Ліги націй. Гра останнього 6-го туру групового раунду відбудеться в Тирані на стадіоні Air Albania. Про це повідомляє Фокус.

Албанія – Україна: коли й де дивитись матч

Поєдинок почнеться о 21:45 19 листопада. Гру Албанія – Україна транслюватимуть на регіональних телеканалах "Суспільного" та каналі "MEGOGO Спорт". Також матч ексклюзивно транслюватиме в інтернеті на онлайн-платформі Megogo — на каналі "MEGOGO Футбол Перший", у розділі "Спорт".

Також Фокус вестиме текстову трансляцію матчу.

Албанія – Україна: прогнози букмекерів

Фаворитом матчу Албанія – Україна вважається українська збірна. На її перемогу приймають ставки з коефіцієнтом 2,41. Водночас коефіцієнт ставок на поразку збірної складає 3,15, а на нічию — 3,25.

Албанія – Україна: чому матч вирішальний

Українська збірна вже відіграла п'ять матчів у Лізі націй. Команда "синьо-жовтих" програла Албанії та Чехії (1:2 та 2:3 відповідно) та перемогла Грузію (1:0), після чого зіграла в нічию з Чехією та Грузією (1:1 в обох випадках).

Нині Україна посідає останнє місце в групі B1 з результатом у п’ять очок. Шанси на прямий вихід у Дивізіон А втрачені, але збірна продовжує боротьбу за можливість потрапити в плейоф. Для цього потрібно, щоб "синьо-жовті" перемогли албанську команду, а Чехія — Грузію. Поразка означатиме виліт до Дивізіону С.

Турнірна таблиця групи B1 перед останнім туром:

Чехія — 8 очок, різниця м'ячів — 7:7; Грузія — 7 очок, різниця м'ячів — 6:4; Албанія — 7 очок, різниця м'ячів — 3:4; Україна — 5 очок, різниця м'ячів — 6:7.

Нагадаємо, Фокус вів текстову трансляцію матчу Грузія — Україна в межах Ліги націй. Поєдинок відбувся на стадіоні AdjaraBet Arena в Батумі.

Українці відкрили рахунок на 6-й хвилині після автоголу захисника Соломона Кверквелії, який зрізав м'яч у власні ворота. Найкращим гравцем матчу став хавбек Хвіча Кварацхелія, який вів атаки своєї команди та один раз влучив у поперечину.