Збірна Іспанії — новий чемпіон Європи. У фіналі обіграно Англію 2-1 (фото)

Іспанські вінгери — Ніко Вільямс і Ламін Ямаль — вели гру. На початку другого тайму гравець "Барселони" віддав гольову передачу під удар колезі, який грає переважно на правому фланзі. У кінцівці матчу Мікель Ойарсабаль замкнув простріл Марка Кукуреллі зліва.

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Збірна Іспанії вчетверте у своїй історії стала чемпіоном Європи, додавши до своєї колекції титулів 1964, 2008, 2012 років ще і Євро-2024.

Ла Роха виграла всі матчі цього літа в Німеччині, більше володіли м'ячем і у фінальній грі. Статистика володіння м'ячем часом наближалася до 70%. Територіальна перевага втілилася в забиті м'ячі в другому таймі. Ніко Вільямс, мабуть, найпомітніший гравець фіналу, точно пробив після пасу Ламіна Ямаля.

Далі пішли нові епізоди біля воріт Джордана Пікфорда, якому неодноразово доводилося виручати свою команду.

Збірна Іспанії святкує перемогу

Збірна Іспанії святкує перемогу

Збірна Іспанії святкує перемогу

Збірна Іспанії святкує перемогу

Водночас англійцям вдалося відігратися. Коул Палмер, який вийшов на заміну, відправив м'яч у сітку з-за меж штрафного на 73-й хвилині.

Та все ж на 86-й спрацював джокер Луїса де ла Фуенте. Мікель Ойарсабаль у дотик замкнув простріл Кукуреллі зліва. На черговий камбек просто не вистачило часу.

Нагадаємо, що англійські коментатори поскаржилися на гру Джуда Беллінгема, який, на їхню думку, міг би зіграти краще, адже він претендує на Золотий м'яч.

Також повідомлялося, що квитки на фінал Євро-2024 у Берліні продавали майже по сто тисяч євро.