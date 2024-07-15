Сборная Испании — новый чемпион Европы. В финале обыграна Англия 2-1 (фото)

Испанские вингеры — Нико Уильямс и Ламин Ямаль — вели игру. В начале второго тайма игрок "Барселоны" отдал голевую передачу под удар коллеге, играющему преимущественно на правом фланге. В концовке матча Микель Ойарсабаль замкнул прострел Марка Кукурельи слева.

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Сборная Испании в четвертый раз в своей истории стала чемпионом Европы, добавив в свою коллекцию титулов 1964, 2008, 2012 годов еще и Евро-2024.

Ла Роха выиграла все матчи этим летом в Германии, больше владели мячом и в финальной игре. Статистика владения мячом порой приближалась к 70%. Территориальное преимущество воплотилось в забитые мячи во втором тайме. Нико Уильямс, пожалуй, самый заметный игрок финала, точно пробил после паса Ламина Ямаля.

Дальше последовали новые эпизоды у ворот Джордана Пикфорда, которому не единожды приходилось выручать свою команду.

Сборная Испании празднует победу

Сборная Испании празднует победу

Сборная Испании празднует победу

Сборная Испании празднует победу

Вместе с тем англичанам удалось отыграться. Вышедший на замену Коул Палмер отправил мяч в сетку из-за пределов штрафной на 73-й минуте.

Но все же на 86-й сработал и джокер Луиса де ла Фуэнте. Микель Ойарсабаль в касание замкнул прострел Кукурельи слева. На очередной камбэк просто не хватило времени.

Напомним, что английские комментаторы пожаловались на игру Джуда Беллингема, который, по их мнению, мог бы сыграть лучше, ведь он претендует на Золотой мяч.

Также сообщалось, что билеты на финал Евро-2024 в Берлине продавали почти по сто тысяч евро.