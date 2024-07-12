Билеты на финал Евро-2024 в Берлине продают почти по сто тысяч евро

Финал Евро-2024 состоится уже в это воскресение в Берлине. Но болельщикам, которые вживую хотят увидеть схватку между сборными Англии и Испании, придется раскошелиться.

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В воскресенье 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине состоится финал чемпионата Европы между Испанией и Англией. И цены на билеты на финал Евро-2024 взлетели до небес. Некоторые ритейлеры предлагают оказаться на трибунах за астрономические 93 тысячи евро. Об этом пишет Bild.

Об этом сообщают болельщики из Великобритании, которые бы хотели посмотреть на игру своей сборной в финале. По их словам билетов по 93 тысячи евро уже не осталось. А билеты из более дешевых ценовых категорий ("Fans First", первоначальная цена 85 евро) сейчас стоят около 5300 евро, следовательно, в 25 раз дороже, чем изначально.

Английские болельщики празднуют выход своей сборной в финал Евро-2024

На этой неделе на сайте УЕФА будет предложено еще несколько сотен билетов, которые будет продавать официальный партнер УЕФА в сфере гостеприимства (2024 Hospitality Experience). Английская футбольная ассоциация также имеет в наличии около 10 000 билетов. Однако ожидается, что не менее 50 000 болельщиков сборной Англии поедут в Берлин, и будут пытаться найти билеты у перекупщиков.

Повышение цен коснулось не только билетов на трибуны, но и цен на авиабилеты. Почти все рейсы в Берлин полностью забронированы, а последние свободные места из лондонского Гатвика в Берлин стоят примерно 1100 евро.

В связи с этими обстоятельствами некоторые фанаты уже подумали о необычной альтернативе просто ради развлечения. Они собираются в Бенидорм, испанский город на побережье Коста Бланка (45 километров к северу от Аликанте). Бенидорм уже много лет является очень популярным местом для британских отдыхающих. На финал ожидается прибытие сотен английских болельщиков.

Некоторые уже шутят в социальных сетях: "Англия против Испании. Победитель сохранит за собой Бенидорм". Или: "Битва за Бенидорм в воскресенье". Местная полиция уже готовится к беспорядкам.

Напомним, что Испания вышла в финал благодаря голу 16-летнего Ламина Ямаля, который сравнял счет и стал самым юным автором гола в истории Евро.

А Англия выиграла у сборной Нидерландов. Счет в полуфинальном матче открыл полузащитник Хави Симонс.