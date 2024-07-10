Сборная Англии вышла в финал Евро-2024, обыграв Нидерланды 2:1

В берлинском финале 14 июля сыграют Англия и Испания.

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Сборная Англии по футболу переиграла Нидерланды и вышла в финал Евро-2024. Счет в полуфинальном матче открыл полузащитник Хави Симонс. Он отобрал мяч у соперника на половине поля англичан, прошел вперед и мощно пробил с 20 метров.

В первом тайме у англичан было преимущество, больше контролировали мяч (60% на 40%), но опасных эпизодов у ворот обеих команд было примерно поровну. Тренер англичан Гарет Саутгейт перешел на игру в четыре защитника, Кайл Уокер стал больше действовать в обороне, что предоставило Букайо Сака свободу для маневров впереди.

За англичан сравнял Гари Кейн, он реализовал пенальти, который сам же заработал.

Гари Кейн

Гари Кейн

Во втором тайме Нидерланды неплохо комбинировали и создавали опасные моменты у ворот сборной "Трех львов". За 20 минут до конца основного времени матча Симонс мог сделать дубль, но удар с отскоком от газона получился слабым — и голкипер англичан с ним справился.

На 78-й минуте Букайо Сака забил после паса Уокера, но судья гол отменил из-за офсайда.

Тем не менее на 90-й минуте Олли Уоткинс забил победный гол, пробив из-под де Врея в дальний угол.

Напомним, что Испания вышла в финал благодаря голу 16-летнего Ламина Ямаля, который сравнял счет и стал самым юным автором гола в истории Евро.

Также сообщалось, что после поражения в матче с Испанией немцы жаловались на украденную победу. Судья должен был назначить пенальти по мнению тренера сборной Германии Юлиана Нагельсмана.