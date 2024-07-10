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Спорт Евро 2024

Сборная Англии вышла в финал Евро-2024, обыграв Нидерланды 2:1

Гари Кейн
Фото: UEFA | Гари Кейн сравнял счет в матче с Нидерландами

В берлинском финале 14 июля сыграют Англия и Испания.

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Сборная Англии по футболу переиграла Нидерланды и вышла в финал Евро-2024. Счет в полуфинальном матче открыл полузащитник Хави Симонс. Он отобрал мяч у соперника на половине поля англичан, прошел вперед и мощно пробил с 20 метров.

В первом тайме у англичан было преимущество, больше контролировали мяч (60% на 40%), но опасных эпизодов у ворот обеих команд было примерно поровну. Тренер англичан Гарет Саутгейт перешел на игру в четыре защитника, Кайл Уокер стал больше действовать в обороне, что предоставило Букайо Сака свободу для маневров впереди.

За англичан сравнял Гари Кейн, он реализовал пенальти, который сам же заработал.

Гари Кейн Fullscreen
Гари Кейн
Гари Кейн Fullscreen
Гари Кейн

Во втором тайме Нидерланды неплохо комбинировали и создавали опасные моменты у ворот сборной "Трех львов". За 20 минут до конца основного времени матча Симонс мог сделать дубль, но удар с отскоком от газона получился слабым — и голкипер англичан с ним справился.

На 78-й минуте Букайо Сака забил после паса Уокера, но судья гол отменил из-за офсайда.

Тем не менее на 90-й минуте Олли Уоткинс забил победный гол, пробив из-под де Врея в дальний угол.

Напомним, что Испания вышла в финал благодаря голу 16-летнего Ламина Ямаля, который сравнял счет и стал самым юным автором гола в истории Евро.

Также сообщалось, что после поражения в матче с Испанией немцы жаловались на украденную победу. Судья должен был назначить пенальти по мнению тренера сборной Германии Юлиана Нагельсмана.