Збірна Англії вийшла у фінал Євро-2024, обігравши Нідерланди 2:1

У берлінському фіналі 14 липня зіграють Англія та Іспанія.

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Збірна Англії з футболу переграла Нідерланди та вийшла у фінал Євро-2024. Рахунок у півфінальному матчі відкрив півзахисник Хаві Сімонс. Він відібрав м'яч на половині поля англійців, пройшов уперед і потужно пробив із 20 метрів.

У першому таймі англійці мали перевагу, більше контролювали м'яч (60% на 40%), але небезпечних епізодів біля воріт обох команд було приблизно порівну. Тренер англійців Гарет Саутгейт перейшов на гру в чотири захисники, Кайл Вокер став більше діяти в обороні, що надало Букайо Сака свободу для маневрів попереду.

За англійців зрівняв Гарі Кейн, він реалізував пенальті, який сам же заробив.

Гарі Кейн

Гарі Кейн

У другому таймі Нідерланди непогано комбінували та створювали небезпечні моменти біля воріт збірної "Трьох левів". За 20 хвилин до кінця основного часу матчу Сімонс міг зробити дубль, але удар із відскоком від газону вийшов слабким — і голкіпер англійців із ним впорався.

На 78-й хвилині Букайо Сака забив після пасу Вокера, але суддя гол скасував через офсайд.

Проте на 90-й хвилині Оллі Воткінс забив все ж таки переможний гол, пробивши з-під де Врея в дальній кут.

Нагадаємо, що Іспанія вийшла у фінал завдяки голу 16-річного Ламіна Ямаля, який зрівняв рахунок і став наймолодшим автором гола в історії Євро.

Також повідомлялося, що після поразки в матчі з Іспанією німці скаржилися на вкрадену перемогу. Суддя повинен був призначити пенальті на думку тренера збірної Німеччини Юліана Нагельсмана.