Іспанія у фіналі: 16-річний Ямаль став наймолодшим автором голу в історії Євро (відео)

Іспанія обіграла Францію в півфіналі Євро-2024 і першою вийшла у фінал Чемпіонату Європи 2024, хоча поступалася після голу Коло Муані.

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Іспанський футболіст Ламін Ямаль увійшов в історію як наймолодший голеадор в історії чемпіонатів Європи, забивши видатний м'яч у півфіналі проти Франції.

Таке досягнення гравцеві каталонської "Барселони" вдалося у віці 16 років і 362 днів. Ударом лівою з-за меж штрафного він закрутив м'яч у верхній кут воріт голкіпера французів Майка Меньяна. Після відскоку від штанги круглий влетів у сітку.

"Голласо!", кричав коментатор на іспанському телебаченні. Своєю чергою, автори репортажу про матч на радіо TalkSport зазначили, що каталонський тінейджер грає з такою впевненістю, ніби йому не 16, а 26.

Іспанія, у підсумку, обіграла Францію в півфіналі Євро-2024, хоча програвала — французи відкрили рахунок на 9-й хвилині матчу: після навісу Кілліана Мбаппе відзначився Коло Муані.

Переможний же м'яч у ворота Франції провів хавбек "Лейпцига" Дані Ольмо. Знову ж таки індивідуальний гол: прибрав захисника і точно пробив у кут воріт.

У другому таймі Ямаль йшов на дубль, намагаючись повторити своє ж досягнення в першій 45-хвилинці, але рімейк власного шедевра не вдався. Своєю чергою, наприкінці матчу Мбаппе міг зрівнювати після зміщення з лівого флангу, але м'яч пройшов помітно вище над поперечиною.

До слова, іспанський тренер Луїс Де ла Фуенте двічі вигравав Євро на молодіжному рівні. Тепер може зробити хет-трик. Півфінал став межею мрій Франції. Підопічні Дідьє Дешама пройшли досить далеко турнірною сіткою і при цьому лише один раз забили з гри.

14 липня у берлінському фіналі Іспанія зустрінеться з переможцем пари Англія — Нідерланди.

Наймолодший футболіст, який забив на чемпіонаті світу

Наймолодшим автором гола на чемпіонатах світу все ще вважається Король футболу Пеле. Рекорд тримається з 1958 року, легендарний бразилець встановив його у віці 17 років і 239 днів, відзначившись у воротах збірної Швеції у чвертьфіналі.

Нагадаємо, що Нідерланди здобули вольову перемогу над Туреччиною у чвертьфіналі та 12 липня в півфіналі зіграють з Англією.

Раніше повідомлялося, що німці скаржилися на вкрадену перемогу після "шоку в Штутгарті" і програшу іспанській збірній у чвертьфіналі.