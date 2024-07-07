Вольова перемога Нідерландів над Туреччиною. Англія виграла серію пенальті на Євро

Англія в півфіналі 10 липня зіграє з Нідерландами, які пройшли Туреччину, програючи по ходу матчу.

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Збірна Англії відігралася в основний час, а перемогу Англія здобула в серії пенальті. Це команді Гарета Саутгейта вдалося вперше з 1996 року.

Британці атакували активно, але до ударів свої атаки доводили рідко. У площину в першому таймі ударів не було.

У другій 45-хвилинці ініціатива була у Швейцарії. У дебюті Пікфорд відбив м'яч після удару Емболо. Але на 75-й хвилині нападник замкнув дальню штангу, скориставшись неузгодженими діями захисту.

Однак ще після п'яти хвилин Сака з правого флангу пройшов у напрямку центру і вдарив у дальній нижній — підсумок 1:1.

Швейцарці були вже активнішими в овертаймі, але під час серії пенальті швейцарець Мануель Аканджі не пробив голкіпера Джордана Пікфорда.

Англія в півфіналі Євро зіграє з Нідерландами, які в драматичному матчі обіграли Туреччину, домігшись вольової перемоги.

Збірна Нідерландів

Нагадаємо, що напередодні, 6 липня, у Штутгарті німецька збірна програла Іспанії. Представники Бундестім тепер скаржаться на вкрадену перемогу. Своєю чергою, збірна Португалії на чолі з Кріштіану Роналду повертається додому після програшу на Євро-2024 Франції.

Також повідомлялося, що 19-річний гравець збірної Туреччини Арда Гюлер набрав мільйон фанатів на кілька тижнів Євро.