Волевая победа Нидерландов над Турцией. Англия выиграла серию пенальти на Евро

Англия в полуфинале 10 июля сыграет с Нидерландами, которые прошли Турцию, проигрывая по ходу матча.

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Сборная Англии отыгралась в основное время, а победу Англия добыла в серии пенальти. Это команде Гарета Саутгейта удалось впервые с 1996 года.

Британцы атаковали активно, но до ударов свои атаки доводили редко. В створ в первом тайме ударов не было.

Во второй 45-минутке инициатива была у Швейцарии. В дебюте Пикфорд отбил мяч после удара Эмболо. Но на 75-й минуте нападающий замкнул дальнюю штангу, воспользовавшись несогласованными действиями защиты.

Однако по прошествии пяти минут Сака с правого фланга прошел в направлении центра и ударил в дальний нижний — итог 1:1.

Швейцарцы были уже активнее в овертайме, но во время серии пенальти швейцарец Мануэль Аканджи не пробил голкипера Джордана Пикфорда.

Англия в полуфинале Евро сыграет с Нидерландами, которые в драматичном матче обыграли Турцию, добившись волевой победы.

Сборная Нидерландов

Напомним, что накануне, 6 июля, в Штутгарте немецкая сборная проиграла Испании. Представители Бундестим теперь жалуются на украденную победу. В свою очередь, сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду возвращается домой после проигрыша на Евро-2024 Франции.

Также сообщалось, что 19-летний игрок сборной Турции Арда Гюлер набрал миллион фанатов на несколько недель Евро.