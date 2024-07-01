10,3 млн підписників в Instagram: 19-річний гравець збірної Туреччини набрав мільйон фанатів на Євро (відео)

Арду Гюлера прозвали "турецьким Мессі" після голу у ворота збірної Грузії. У його величезному акаунті в Instagram з'явилося безліч хвалебних коментарів від жителів Туреччини, які чекають, що він стане видатним футболістом.

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У 21-річного півзахисника англійської збірної Джуда Беллінгема після голу на 95-й хвилині в матчі зі Словаччиною зростає кількість підписників в Instagram. Але в боротьбі за серця фанаток йому доводиться конкурувати з 19-річним одноклубником із Туреччини. Про це пише The Daily Mail.

Бісиклета Джуда Беллінгема у ворота Словаччини

За два тижні поточного Чемпіонату Євро в Німеччині — з 13 по 27 червня — аудиторія Instagram ardaguler Арди Гюлера сягнула вже 10,3 млн підписників — найбільший приріст серед усіх футболістів, заявлених на Євро-2024.

Гюлера прозвали "турецьким Мессі" після голу у ворота збірної Грузії, а в його величезному акаунті в Instagram з'явилося безліч хвалебних коментарів від гордих жителів Туреччини.

Уболівальники пишаються "своїм дорогим братом" і впевнені, що він стане видатним футболістом.

Фанатки, щоправда, стурбовані тим, що у Гюлера, судячи з усього, є подруга — 18-річна баскетболістка Дуру Найман, яка грає за стамбульський "Галатасарай". Під час презентації в Мадриді, куди колишній футболіст "Фенербахче" перебрався минулого літа, дівчина сиділа поруч із його батьками.

Арда Гюлер і його дівчина Дуру Найман

"Турецький Мессі" в матчі проти Грузії став третім тінейджером, який забивав на своєму першому Чемпіонаті Європи, після Ференца Бене в матчі проти Іспанії 1964 року і Кріштіану Роналду 2004 року в матчі проти Греції.

Голи Ференца Бене

До всього іншого, Гюлер став наймолодшим футболістом, який забив на своєму дебютному Євро. Збірна Туреччини 2 липня в 1/8 фіналу зіграє проти Австрії.

Нагадаємо, що в сезоні Ліги Європи 2022-23 свій перший гол у єврокубках 17-річний Арда Гулер забив у ворота київського "Динамо".

Також повідомлялося, що на Євро-2024 закінчилася грузинська казка, а Англія врятувалася на 95-й хвилині завдяки удару "ножицями" Джуда Беллінгема.